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台美稅率將公布？新台幣先升後貶 中午暫時收在29.2元

2025/06/30 12:16

台美稅率將公布？新台幣先升後貶，中午暫時收在29.2元（記者陳梅英攝）台美稅率將公布？新台幣先升後貶，中午暫時收在29.2元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普4月初宣布對等關稅後給予90天暫緩期，即將於7月9日期滿，由於川普放話不延期，外電點名台灣等4個國家接近完成協議，台股週一開低走低，新台幣兌美元匯率則是先升後貶，中午暫時收在29.2元、貶值2分，台北外匯經紀公司成交量11.1億美元。

行政院週末發布新聞稿指出，台美第二輪對等關稅實體磋商取得建設性進展，市場關注台灣最後稅率，使台北股匯走勢轉趨震盪。

新台幣匯價上週五在央行尾盤出手逆轉升勢後，週一以29.16元、升值2分開出，一度升抵29.048元、勁揚1.32角，盤初升勢凌厲，惟台積電翻黑，台股跌勢擴大至百餘點，台幣升幅也陸續收斂，並由升轉貶。

由於美元指數反彈不利，日圓、韓元週一再度走升，人民幣持續穩在7.16兑1美元附近，新台幣意外走貶，反成為今日最弱亞幣，是否外資先行退場觀望，午後可觀察外資動向。

本週除了聚焦對等關稅談判進展，美國經濟數據亦受高度關注。上週五公布的5月個人消費支出（PCE）下降，核心PCE物價指數年增率達2.7%，高於市場預期，顯示通膨壓力依舊。市場預期，美國本週將公布的6月非農就業報告若顯示勞動市場明顯轉弱，可能促使聯準會提前降息，進一步牽動全球金融市場走勢。

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