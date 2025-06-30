金價大跌行情還沒結束！專家：3因素金價恐跌破3000美元

金價大跌行情還沒結束！專家表示，3因素金價恐跌破3000美元（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金現貨上週收暴跌94.28美元，跌幅2.8%，不過，大跌行情尚未結束，週一亞洲盤續挫，一度跌近28美元，專家表示，在以伊達成停火，地緣政治和緩、貿易緊張局勢緩解，加上黃金空頭持續看空，大大削弱黃金避險工具光芒，專家表示，在這3因素下，黃金持續看跌，不排除每盎司跌破3000美元關卡，回測2970美元。

Investing報導，在黃金避險工具光芒消退，上週黃金現貨暴跌94.28美元，而週一亞洲交易時段開盤後，現貨黃金持續大幅下挫，金價最低跌至3247.5美元，大跌近28美元，不過，在川普總統強勢回應伊朗危機，威脅再次轟炸伊朗核設施，黃金多頭反擊，金價由跌轉升，截至台北時間12點29分，漲3.87美元，報3278.12美元。

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RJO Futures資深市場策略師Daniel Pavilonis說，地緣政治和緩，與中國發生貿易戰的可能性降低，加上中東局勢發展，都給投資者開始獲利了結的機會。

FXDailyReport分析師Nicholas Kitonyi表示，黃金價格跌至6週新低，從60分鐘圖表中，金價在下跌通道內交易。從短期來看，黃金空頭將尋求金價延續當前回落走勢，並跌向3240美元，或更低至3206美元。

另一方面，黃金多頭將尋求金價反彈至3301美元，或者更高至3336美元，獲利了結。

而從中長期來看，黃金空頭將尋求金價延續當前跌勢，並跌向3113美元，或更低至2970美元。

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