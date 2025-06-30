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林百里次子林宇輝深入創投 打造「四贏」合作架構

2025/06/30 12:01

林百里次子林宇輝深入創投產業，目標助力台灣供應鏈放大國際影響力。（記者方韋傑攝）林百里次子林宇輝深入創投產業，目標助力台灣供應鏈放大國際影響力。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕聚達創投（MESH）今日舉行成立10週年論壇，創辦人林宇輝宣布，今年透過共投（Syndicate）模式的資金規模可望突破5000萬美元（約新台幣14.5億元），強調公司已建立涵蓋新創企業、台灣供應鏈、投資人與平台自身的「四贏」合作架構，透過策略基金與共投機制的雙軌運作，持續為全球電子創新產業創造深層連結。

林宇輝指出，MESH成立首年即投入5300萬美元（約新台幣15.4億元）進行4類項目投資，其中估值成長最慢的目前也超過4成，顯示「看得到、看得懂、投得到、投後管」的4階段價值鏈能有效降低風險、放大報酬。「我們不是選最早期、資訊最稀缺的投資案，也不是只追求後期的大公司。我們要做的，是深科技創投的『最困難那一段』，讓創新能真的走進台灣供應鏈，創造實質價值。」

聚達創投目前累積投資金額超過10億美元（約新台幣291.7億元），林宇輝強調，對於頂尖科技新創而言，資金往往不是最缺的，真正稀缺的是產品能否快速量產、成本能否優化、能否找到合適的合作窗口與工程資源。「這正是MESH十年來深耕的領域，因為我們相信，比起給錢，幫新創『對接對的人』更重要。」

聚達以Syndicate（共投）為基礎，採「案案共投」模式，結合國內外家族辦公室與產業法人，透過平台篩選與協作，降低傳統創投的資訊不對稱問題。林宇輝指出，平台不僅將新創案源帶入視野，更透過台灣供應鏈資源對接與技術評估機制，讓投資人更理解潛在價值。「一個案子值不值得投，工程師比財報更早知道，我們就是這道橋。」

除共投模式之外，聚達也正式啟動策略性基金機制，專為台灣電子業量身打造，從企業的中長期技術路線圖出發，尋找合適的新創夥伴。「讓台灣科技業看見新技術、摸到未來3至5年的創新趨勢，提早佈局關鍵能量」，林宇輝表示，基金機制將與目標企業事業部門深度綁定，建立策略性合作關係，後續表現突出的案源，則會再交由共投機制進一步擴大投資，「形成前期理解＋後期放大的閉環模型」。

林宇輝坦言，聚達創投過去十年始終專注於電子產業創新，即便當年市場熱捧APP與電商，公司仍堅持深耕硬體與供應鏈領域，並累積出跨國網絡與信任資源。「這是一個四贏的生態系，新創接觸到技術與客戶、供應鏈導入新產品與市場、投資人看懂並參與成長、我們則成為整合這四方的加速器」，未來將持續深化策略投資與共投機制，擴大產業對話的範圍，也讓台灣在全球創新鏈中扮演更主動的角色。

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