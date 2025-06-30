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碳交所與歐洲能源交易所簽署MoU 加速推台灣ETS機制

2025/06/30 11:14

碳交所與EEX簽署MoU。（資料照）碳交所與EEX簽署MoU。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕碳交所今日宣布，與歐盟排放交易機制（EU ETS）最核心的交易平台歐洲能源交易所（EEX），在德國萊比錫總部正式簽署合作備忘錄（MoU），此為我國邁向總量管制及排放交易機制（TW ETS）的重要里程碑，期望借重歐洲能源交易所營運歐盟ETS市場的成功經驗，助力建構與運作台灣ETS市場。

碳交所總經理田建中表示，歐盟總量管制與排放交易機制自2005年啟動以來，已成為世界領先的碳定價機制，歐洲能源交易所則長期扮演其交易市場執行單位的關鍵角色。碳交所目前正在配合環境部規劃在明年試行我國ETS機制，本次簽約將可借鏡歐盟經驗，對碳交所建置我國ETS機制有策略發展上的重要意義。

歐洲能源交易所執行長Peter Reitz亦於簽約時強調，全球的碳排放交易機制對邁向去碳化與能源轉型至關重要，歐洲能源交易所樂於分享在制度設計與營運方面累積的深厚經驗，協助新機制的建立，共同推進全球碳定價及碳交易市場發展。

碳交所指出，本次簽署MoU將在歐盟ETS營運所累積的成功經驗上，協助碳交所打造一個健全、透明且誠信的ETS市場。此外，歐盟ETS目前已與瑞士ETS完成連結，並規劃進一步與英國 ETS連接，透過國際合作逐步擴展為全球化之碳交易體系。

目前台灣周邊國家，包括日本、韓國也已建立或正積極推動總量管制與排放交易機制（ETS）。碳交所表示，此次MoU的簽署，不僅開啟碳交所與EEX的合作新篇章，更為台灣未來與其他碳市場的國際連結鋪路，進而助力達成2050年淨零排放目標。

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