焦點股》網龍：遊戲股暑假旺季到 股價大漲

為暑假旺季預作準備，網龍旗下經典IP重製升級的跨平台遊戲《飄流幻境Re：星之方舟》已於6月3日上市。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕暑假旺季已至，遊戲股今日由網龍（3083）、昱泉（6169）帶頭向上衝，截至10:31分為止，網龍股價上漲1.55元、暫報37.45元、漲幅超過4%，盤中最高一度來到37.9元，目前成交量超過200張。

為暑假旺季預作準備，網龍旗下經典IP重製升級的跨平台遊戲《飄流幻境Re：星之方舟》已於6月3日上市，此外，暑假將推出全新三國MMORPG區塊鏈遊戲《吞食天地 虛擬世界》主打看廣告抽武將與裝備、以廣告積分兌換實體獎勵等創新機制，打造好玩又好賺的遊戲體驗，同時，知名武俠MMORPG《尋秦記》承襲原作世界觀，強化戰鬥系統與角色養成機制，展現經典IP的嶄新面貌。

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網龍5月營收0.28億元、月增超過三成，法人預料，《飄流幻境Re：星之方舟》6月上市後，可進一步挹注網龍營收持續成長，不過，由於遊戲股交易量不大，投資人高檔介入時仍需多小心。

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