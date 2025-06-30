CBO：川普大而美法案將使美國赤字10年增加96兆元

CBO最新估算，川普《大而美法案》將使美國赤字10年增加96兆元。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普推動的《大而美法案（The One Big Beautiful Bill）》週日（29日）在美國參議院以51票對49票微幅優勢驚險驚險通過程序表決，正式進入辯論與修正階段。美國國會預算辦公室（CBO）估計，若按參議院公布及通過程序投票的《大而美法案》版本，美國國債將於未來10年增加3.3兆美元（約新台幣96兆元）。

綜合媒體報導，CBO最新估算，參議院的《大而美法案》版本將使美國國債在2025年至2034年10年間增加3.3兆美元，較眾議院通過的法案版本增加近1兆美元（約新台幣29兆元）。

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CBO還指出，如果《大而美法案》成為法律，預測到2034年，將有1180萬美國人失去醫療保險，該一數字也高於眾議院通過的法案版本（約1090萬人將失去醫療保險）。

報導指出，《大而美法案》週日在參議院驚險通過辯論門檻後，按照程序，在經過法案宣讀、辯論、修正案投票，預計最快6月30日，參院能進入最後一輪投票。若參議院最終表決通過，法案將送回眾院再表決，通過後呈交川普簽署生效。

川普日前在社交媒體發文，希望參議院能盡速通過《大而美法案》，並趕在7月4日前送交他本人簽署。

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