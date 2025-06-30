美大學畢業生「失業率最高」科系揭曉 ! 10佔3與「這行業」有關

今年美國應屆大學畢業生就業嚴峻，前10大失業率的科系中，部分與AI脫離不了關係。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受AI浪潮與川普關稅夾擊，美國應屆畢業生正面臨嚴重就業危機，失業率超過全國平均。根據紐約聯邦儲備銀行的數據顯示，美大學畢業生「失業率最高」的科系中，前10名中有3個與電腦資訊有關，顯示該人才供給實在太多。

紐約聯邦儲備銀行稱，2025年第1季，美國應屆大學畢業生的勞動市場明顯惡化，其失業率躍升至5.8%、創4年來新高，就業不足率急劇上升至41.2%。

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數據顯示，美大學畢業生「失業率最高」排名，第1名是人類學、9.4%，第2是物理學、7.8%，第3名是電腦工程、7.5%，其次為商業藝術和平面設計、7.2%及美術7%。第6-10名，依次為社會學6.7%，計算機科學為6.1%，化學6.1%，資訊系統與管理5.6%，公共政策與法律5.5%。

業內人士指出，電腦工程畢業生名列美大學應屆畢業生失業科系前3名，顯示著與AI的進展脫不了關係。但前10名中有3個與資訊有關，顯示人才供給實在太多。

《大西洋月刊》指出，多年來尋求高薪職業的年輕人被鼓勵全心投入電腦科學。從2005年到2023年，美國電腦科學專業的學生數量增加了4倍。如今，計算機科學泡沫正在破裂，人工智慧非常適合取代創造它的人。

該文指出，今年全美電腦科學專業招生人數僅增加了0.2%，其招生人數似乎已經開始下降。其中，史丹佛大學被廣泛認為是美國頂尖的電腦科學專業之一，該科系學生數量在經歷了多年的快速增長後，目前已陷入停滯。

過去1年，杜克大學電腦科學入門課程的學生人數也下降了約20%。

而普林斯頓大學電腦科學系主任Szymon Rusinkiewicz指出，如果趨勢持續下去，預計2年內普林斯頓大學電腦科學專業的畢業生人數將較現在減少25%。

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