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川普轟鮑爾刻意維持高利率 嗆任何人來接Fed主席都比他好

2025/06/30 11:50

美國總統川普（左）再度砲轟聯準會主席鮑爾（右）。（路透資料照）美國總統川普（左）再度砲轟聯準會主席鮑爾（右）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普在週日（29日）播出的訪談中談到利率政策問題，指責聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）刻意維持高利率，並稱鮑爾是「壞人」，任何人來接班都比他好。

川普接受《福斯新聞》訪問時再次抨擊鮑爾，指責聯準會自去年12月以來，將利率維持在4.25％至4.5％不變，為美國政府帶來了高昂的借貸成本。川普指出，美國應該維持1％或2％的利率，並稱自己期待找到一位能降低利率的人進入聯準會。川普表示，儘管鮑爾「人為地」維持高利率，但美國經濟依然強勁。

現在各界有愈來愈多猜測認為，川普正計劃透過提前提名下一任主席，來藉此削弱鮑爾的實權。鮑爾的聯準會主席任期將在2026年5月結束，華府通常會提前3到4個月公布繼任者，以確保平穩交接。

人們認為，川普提前任命接班人，其人選可能會透過公佈更激進的降息計劃試圖影響市場。當問到下一任Fed主席的人選時，川普直言，「除了鮑爾以外的任何人都好」，並稱鮑爾是個「壞人」。

談到如何處理即將在今年到期的9兆美元債務問題，川普表示，他將以短期債務的形式為這些債務提供資金，因為聯準會「有個蠢貨」。川普解釋，自己希望Fed盡快降息，這樣美國就不必以更高的利率償債。

隨著川普對貿易夥伴加徵關稅，由於貿易政策的不確定性，Fed延後降息行動。對此，鮑爾解釋到，聯準會預計關稅將使通膨進一步抬頭，但說實話，聯準會也不知道其中會有多少轉嫁給消費者，只有親眼看到才會知道。因此，實際利率可能低於預期，也可能更高，必須持續觀望。

聯準會去年3度降息，包括9月降息2碼（0.5個百分點），以及11月、12月兩次降息1碼（0.25個百分點），並從那之後一直將政策利率維持在4.25-4.5％區間。

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