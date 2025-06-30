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中國國企項目成「燙手山芋」! 中企曝避之不及的「背後秘辛」

2025/06/30 11:49

現今國企央企項目成為中國工程企業避之不及的「燙手山芋」。（擷取自中國社交網站）現今國企央企項目成為中國工程企業避之不及的「燙手山芋」。（擷取自中國社交網站）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟持續下滑，國企央企難以獨善其身，項目運作出現種種亂象，實際上是反映出國有經濟體系資金鏈緊張的現實，也是中國經濟萎縮的縮影。據報導，國企、央企，現今深受資金困境，面臨高額墊資、回收款項無期等困擾，曾經被視為「搶手貨」的工程項目，也成為業界避之不及的「燙手山芋」。據報導，自2023年起，越來越多中國工程企業主動放棄國央企項目。

中媒指出，過去國企、央企的工程項目，被中國工程企業視為穩定與實力的象徵，許多中國工程企業主托關係搶著接案，但現在中國經濟持續萎縮，國央企項目也無人問津，但大家都不敢碰，其原因是承接後恐陷「3大泥沼」。

中國工程企業主指出，現今大家都避免碰觸中國國企項目成，主要原因包括資金陷阱層層設置，前期費用名目繁多，承包商需承擔動輒數十萬甚至數百萬元，而國企、央企對於墊資規模和付款時限「永遠沒有明確說法」。

另外，在工程結算環節容易遭遇「花樣百出的惡意扣款」。而付款流程也是無限複雜化，包括審批手續「比天上星星還多」，拖延理由也「千奇百怪」，常有今日工程驗收未通過、明天主管離職、後天經理出差、領導在開會等。

中國工程企業主表示，最令人絕望的是「付款周期無限延長」。這些企業主直言，一筆帳拖1年算客氣，3至5年付款才是常態。因此，在微薄利潤與高昂墊資成本的巨大落差下，這分明是變相借貸。

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