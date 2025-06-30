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中國500億美元晶片基金開啟攻擊模式 ! 外媒長文曝戰略成功的「後果」

2025/06/30 10:43

專家指出，中國500億美元晶片基金重新調整戰略，以因應美國科技限制。（路透）專家指出，中國500億美元晶片基金重新調整戰略，以因應美國科技限制。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕多年來華盛頓及其盟友限制中國取得先進晶片製造工具、軟體和智慧財產權，北京為了反制壓制，積極扶植本土半導體產業鏈，成立大基金III以提供資金支援。對此，認證制裁篩選專家Tejaswini Deshmukh發文指出，中國500億美元（約新台幣1.45兆元）晶片基金開啟攻擊模式，以直接瞄準美國設置的技術瓶頸，如果北京戰略成功，大基金III將開啟中國製造晶片的新時代，並有可能全新繪製全球科技力量版圖。

Tejaswini Deshmukh指出，目前大基金III正將資金重新集中在美國科技戰略弱點上，這是對美國主導的技術封鎖的明確回應，也顯示了中國並非只是在防守。她認為，該基金的重啟，與中國對人工智慧的雄心壯志息息相關。

據報導，中國大基金III改變了投資策略，現今採取了集中投資的方式，投資於曝光機和晶片設計軟體等關鍵瓶頸，與早期將資金分散投資於數十家公司不同。

業內人士表示，北京新策略旨在支持曝光技術開發，這是晶片製造中最困難的部分。中國正試圖開發自己的替代方案，以取代荷蘭ASML佔據主導地位的EUV系統。另外，北京也瞄準晶片設計工具，隨著美國公司撤出中國，X-Epic和 Empyrean等本土替代公司正在培育以填補這一空白。

Tejaswini Deshmukh表示，最初大基金III計劃籌集的資金約3440億元人民幣，目前資金仍不足，但中國官員認為，資金短缺只是暫時，且投資時間約10至15年，這傳遞出的訊息顯示，中國正在為科技領域的長期戰爭做準備，並不尋求短期回報。

該文指出，中國科技巨頭阿里巴巴、百度及DeepSeek等公司正在建立大型語言模型，並與OpenAI、Anthropic和GoogleDeepMind等美國巨頭競爭。隨著美國限制措施的收緊，這些中國公司需要國內晶片基礎設施來保持競爭力。

中國國家主席習近平表示，消除瓶頸限制已成為國家安全的當務之急。Tejaswini Deshmukh表示，這番言論關係重大，誰控制了晶片生產，誰就控制了人工智慧、軍事系統和數位經濟的未來。

Tejaswini Deshmukh指出，中國大基金III調整資金布局，標誌著全權半導體競爭的策略升級，這不僅是資金轉移，更像是在向全球發出訊號:中國準備透過有針對性的長期投資來應對美國的科技制裁。

這也引發技術冷戰的可能性，即出現兩種平行的生態系統，一個由美國與盟友主導，另一個則是中國與合作夥伴主導。因此，目前全世界都在密切關注，中國如何磨礪半導體產業，從廣泛的野心轉向有針對性的報復。

Tejaswini Deshmukh直言，如果北京戰略成功，大基金III將開啟中國製造晶片的新時代，並有可能全新繪製全球科技力量版圖。

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