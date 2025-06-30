這4國有望在7/9關稅大限前達成協議！彭博曝台灣在名單上

這4國有望在關稅豁免大限前達成協議！彭博曝台灣在名單上（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕距離川普關稅豁免截止日僅剩不到10天，彭博報導，各國代表團紛紛前往華盛頓，希望能在大限日前達成協議，據1位熟悉討論情況的人士稱，美國即將與包括台灣和印尼在內的一些國家達成協定，而越南和韓國也有可能達成協定。

彭博報導，距離川普總統的對等關稅恢復僅剩不到10天，白宮似乎準備無法實現其承諾，在擱置3個月期間實現全面全球貿易改革。

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川普的高級顧問近日表示，與多達十幾個美國最大的貿易夥伴達成的協議，預計將在7月9日的最後期限前完成。但是，如果川普與中英達成的另外兩項協定提供了任何跡象，那麼這些協定可能不會是解決核心問題的圓滿協定，而是將解決有限的主題，並將許多細節留給以後談判。

杜克大學（Duke University）法學院專門研究國際貿易教授邁耶（Tim Meyer）表示，我預計白宮會宣佈一些框架，這些框架可以稱為貿易協定，但不符合任何人對這個詞的通常理解。

川普和他的顧問們在7月9日之前讓投資者緊張不安，提供了關於哪些國家接近達成協定，哪些國家偏離了軌道的神秘信號。這一結果將有助於確定川普貿易議程的未來。

即使風險如此之大，目前尚不清楚政府是會堅持最後期限，還是延長最後期限以留出更多時間進行談判。

財政部長貝森特（Bessent）上週五表示，大約20個在下週三之前未達成協定的國家可以繼續談判，但如果他們被認為「真誠談判」，他們的關稅稅率將恢復到4月2日的較高稅率或保持在10%。

但幾個小時後，川普重申了他單方面為各國設定關稅稅率的威脅，甚至表示，他可以在7月9日之前這樣做。川普表示，美國不會斡旋與數百個國家達成單獨交易。

川普在白宮新聞發佈會上說，我們可以做任何我們想做的事，我只想給大家寫信，祝賀，你付的是25%。

後來，總統突然在社交媒體上宣佈，他將終止與加拿大就數位服務稅的貿易談判，並威脅要在1週內對美國第2大貿易夥伴徵收新關稅。此舉也可以被解讀為對川普認為不合時宜的其他領導人的警告。

這些迅速的聲明再次提醒外國政府，川普的政策波動有多麼突然。

在最後幾天，各國代表團前往華盛頓，希望能在截至日前達成協議，據1位熟悉討論情況的人士稱，美國即將與包括台灣和印尼在內的一些國家達成協定。該人士表示，與越南和韓國達成協定也是可能的。

川普本人一再調侃與印度達成協定，因為談判代表上週在華盛頓舉行了會議，以打破關鍵問題的僵局。美國和歐盟對達成協定都變得更加樂觀。

商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）上週四告訴彭博電視台，到7月，將與主要經濟體達成一些“十大交易”。

盧特尼克指出，我們將進行前10筆交易，將它們歸入正確的類別，然後這些其他國家就會緊隨其後。

卡托研究所（Cato Institue）專注於貿易的研究員帕卡德（Clark Packard）說，“我的感覺是，如果一些國家是真誠或認真地進行談判，白宮可能會推遲談判，我確實認為有些交易會達成，有些則不會，而有一些國家會進行報復。

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