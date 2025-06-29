貝佐斯與最強小三婚禮燒掉16億 CNN曝威尼斯爽賺321億

亞馬遜創辦人貝佐斯與桑切斯在威尼斯舉行豪華婚宴。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《CNN》指出，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與桑切斯（Lauren Sánchez）在威尼斯舉行3天豪華婚宴，總計花費5500萬美元（約台幣16億）。義大利觀光部估計，這場眾星雲集的婚禮可望為威尼斯帶來11 億美元（約台幣321億）的收入。

報導指出，這場為期三天的婚禮耗資高達 5500 萬美元，讓威尼斯的酒店和其他企業忙得不可開交。

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報導稱，儘管貝佐斯與桑切斯的世紀婚宴遭到部分威尼斯人的強烈反對，卻為威尼斯的年度觀光收入帶來近 68% 的成長。義大利觀光部估計，這場婚禮預計對威尼斯帶來 11 億美元的收益。

義大利觀光部長桑塔切（Daniela Santanchè）在新聞稿說，我們需要拋開爭議，專注於機遇，這不僅僅是一場私人活動，而是整個行業的驅動力，威尼斯擁有將其轉變為推廣旅遊的條件。

報導說，這場婚宴創造11億美元的經濟效益，超過拉斯維加斯2024 年超級盃帶來的 10 億美元收入，大約是流行天后泰勒絲和碧昂絲在美國長達數月的巡迴演唱創造經濟效益的4分之1。

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