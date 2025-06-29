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台積電等3家股價漲了14～19％ 外媒剖析持續走高理由

2025/06/29 21:28

分析師指出，台積電、輝達和超微這三檔股票股價今年來已經上漲14%至19%，並可望持續走高。（彭博）分析師指出，台積電、輝達和超微這三檔股票股價今年來已經上漲14%至19%，並可望持續走高。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕看好人工智慧產業成長，投資媒體Motley Fool三名分析師聯手撰文指出，台積電、輝達和超微這三檔股票股價今年來上漲14%至19%，並可望持續走高。

Will Healy、Justin Pope和Jake Lerch指出，輝達最近創下歷史新高，但未來仍有上漲空間；晶片需求上升和市值較低對台積電來說是個好兆頭；預計2025年輝達的銷售額將成長23%。

隨著4月初貿易戰緊張局勢達到頂峰後，台積電股價已大幅反彈，今年迄今已上漲14%。台積電的營收成長和估值可能意味著該股正處於多頭市場的開端。

隨著客戶爭相採用生成式人工智慧，對人工智慧晶片的需求也隨之飆升。 2025年第1季，台積電營收營收達255億美元，較去年同期成長42%。此外，由於台積電控制營運費用的成長，其淨利飆升60%，達到110億美元。

該公司預測第2季營收將在284億美元至292億美元之間，中間值將成長38%，顯示其大規模成長預計將持續下去。台積電的本益比為29，這也可能意味著該股票很便宜，並且隨著晶片需求的增長繼續推動收入，台積電的股票可能會隨之上漲。

對於輝達股價來說，很有可能在今年剩餘時間內繼續大放異彩。輝達的股價在4月底下跌30%，隨後反彈至歷史新高，今年迄今已上漲16%。

儘管輝達過去幾年的投資回報驚人，但其基礎業務同樣令人印象深刻的成長仍維持合理的估值，為股價的上漲留下了空間。該公司的年收入已從2023財年的270億美元增加至2025財年的1300億美元。

用於人工智慧資料中心的晶片已成為輝達的核心業務。好消息是，在可預見的未來，人工智慧似乎將推動對資料中心的大量投資。Dell'Oro Group 的研究估計，全球資料中心的年度支出可能以每年21%的速度成長，到2029年將超過1兆美元。

輝達目前的本益比為50倍。對大多數股票來說，這個估值偏高，但其強勁的業務發展勢頭、在AI數據中心晶片領域的領先地位，以及對數據中心支出持續增長的強勁預測，使得輝達在當前價位值得買入

超微股價今年已上漲19%，對於2024年2月至2025年4月期間下跌63%的股價而言，這代表著真正的反彈。

這家設計微處理器的公司憑藉其全新系列的GPU，正處於人工智慧革命的前沿，這些GPU目前正與灰'達的人工智慧晶片產品線展開競爭。 超微的MI300X晶片已開始銷售，並計劃在未來一年半內推出另外兩款人工智慧晶片（MI350和MI400）。

分析師預計，隨著超微推出這些新的AI晶片系列，其銷售額將會回升。根據雅虎財經彙編的普遍預期，超微在2025年的銷售額將達到318億美元，2026年的銷售額將達到374億美元，年增分別為23%和18%。

此外，隨著超微人工智慧晶片銷量的提升，該公司的毛利率也不斷提升。截至最近一個季度（2025年3月29日的三個月），超微的毛利率為50%，高於2022年底的42%。超微勢頭強勁，股價一年多來首次飆升，計劃推出新的尖端產品，分析師預計其銷售額將在未來12至24個月內飆升。

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