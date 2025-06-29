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賀統一獅奪上半年球季冠軍 7-ELEVEN逾300款商品第2件5折

2025/06/29 21:20

賀統一獅奪職棒冠軍，7-ELEVEN全台推百款商品第2件5折。（統一超商提供）賀統一獅奪職棒冠軍，7-ELEVEN全台推百款商品第2件5折。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕賀統一7-ELEVEn獅隊勇奪2025年上半年職棒球季冠軍，7-ELEVEN全台門市推逾百款指定商品第2件5折，加碼CITY PRIMA精品美式/精品拿鐵限時3天買2送2。

今晚統一7-ELEVEn獅隊喜迎隊史上第18座季冠軍，全台逾7000家7-ELEVEN自7月1日起連續3天推出指定逾300款統一品牌指定商品同品類任選第2件5折優惠活動。

類別涵蓋常溫、冷藏、泡麵、冰品、甜點、熱狗/麵包等，同時更加碼推出CITY PRIMA大杯精品美式/拿鐵、CITY TEA冰淇淋紅茶與CITY PEARL黑糖珍珠撞奶）買2送2等限時優惠。

iOPEN Mall線上同慶封王，7月1日至7月3日指定商品限時買一送一，封王當日起限時領取加碼再現折。「uniopen PRIMA會員訂閱制」限時再加碼7月1日起至12月31日「鮮食全品項加入5%點數回饋」超狂優惠活動，已訂閱會員不限支付工具皆可筆筆回饋，搭配封王優惠活動折上折更划算。

線上優惠則有CITY系列於OPENPOINT行動隨時取加碼推出CITY CAFE特大濃萃美式、特大厚乳拿鐵買2送2、燕麥拿鐵2杯99元、CITY TEA琥珀小葉奶茶/梔子花奶青買2送2，還有飲料、冰品、麵包、甜點等多項商品優惠組合。

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