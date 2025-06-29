晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

輝達延攬2名中國AI人才 高調曝光與黃仁勳的合影

2025/06/29 20:14

焦劍濤（Jiantao Jiao）加入輝達，並在領英PO出與黃仁勳的合照。（圖取自焦劍濤領英帳號）焦劍濤（Jiantao Jiao）加入輝達，並在領英PO出與黃仁勳的合照。（圖取自焦劍濤領英帳號）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI晶片霸主輝達近期延攬兩位來自中國的人工智慧專家，其中朱邦華（Banghua Zhu）將加入輝達擔任首席研究科學家，焦劍濤（Jiantao Jiao）則未透露加入輝達後的具體職位，2人不約而同都在社群平台曝光與輝達執行長黃仁勳的合照。

朱邦華（Banghua Zhu）將加入輝達擔任首席研究科學家，他在社群平台PO出與黃仁勳的合照。（圖取自朱邦華X帳號）朱邦華（Banghua Zhu）將加入輝達擔任首席研究科學家，他在社群平台PO出與黃仁勳的合照。（圖取自朱邦華X帳號）

《南華早報》29日報導，輝達延攬2名來自中國的人工智慧專家，凸顯中國人才在全球的認可度不斷提高，以及他們對該領域發展的關鍵貢獻。

這2名加入輝達的中國AI人才都是中國清華大學的校友，分別是朱邦華和焦建濤，他們在各自的社群平台宣布加入輝達，並PO出與輝達創辦人兼執行長黃仁勳的合影。

朱邦華在 X上PO文指出，「很高興告訴大家，我將加入輝達，擔任首席研究科學家」，並在評論區回覆網友稱，他將加入輝達的Star Nemotron團隊，負責應用研究。據輝達官網表示，該團隊主要是利用推理和多模態基礎模型構建企業AI Agent。

焦劍濤則在領英（LinkedIn）說，「很高興分享我將加入輝達，助力推動通用通用人工智慧/超級人工智慧（AGI/ASI ）的前沿發展」。但並未透露具體加入的團隊與職位。

報導提及，朱邦華和焦建濤先前曾合作過，他們於 2023 年 6 月至 2025 年 6 月期間在加州共同創辦一家名為 Nexusflow AI 的新創公司，焦曾擔任執行長，該公司開發開源 Athene-V2 模型，其性能可與 OpenAI 的 GPT4o 相媲美。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財