輝達延攬2名中國AI人才 高調曝光與黃仁勳的合影

焦劍濤（Jiantao Jiao）加入輝達，並在領英PO出與黃仁勳的合照。（圖取自焦劍濤領英帳號）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI晶片霸主輝達近期延攬兩位來自中國的人工智慧專家，其中朱邦華（Banghua Zhu）將加入輝達擔任首席研究科學家，焦劍濤（Jiantao Jiao）則未透露加入輝達後的具體職位，2人不約而同都在社群平台曝光與輝達執行長黃仁勳的合照。

朱邦華（Banghua Zhu）將加入輝達擔任首席研究科學家，他在社群平台PO出與黃仁勳的合照。（圖取自朱邦華X帳號）

《南華早報》29日報導，輝達延攬2名來自中國的人工智慧專家，凸顯中國人才在全球的認可度不斷提高，以及他們對該領域發展的關鍵貢獻。

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這2名加入輝達的中國AI人才都是中國清華大學的校友，分別是朱邦華和焦建濤，他們在各自的社群平台宣布加入輝達，並PO出與輝達創辦人兼執行長黃仁勳的合影。

朱邦華在 X上PO文指出，「很高興告訴大家，我將加入輝達，擔任首席研究科學家」，並在評論區回覆網友稱，他將加入輝達的Star Nemotron團隊，負責應用研究。據輝達官網表示，該團隊主要是利用推理和多模態基礎模型構建企業AI Agent。

焦劍濤則在領英（LinkedIn）說，「很高興分享我將加入輝達，助力推動通用通用人工智慧/超級人工智慧（AGI/ASI ）的前沿發展」。但並未透露具體加入的團隊與職位。

報導提及，朱邦華和焦建濤先前曾合作過，他們於 2023 年 6 月至 2025 年 6 月期間在加州共同創辦一家名為 Nexusflow AI 的新創公司，焦曾擔任執行長，該公司開發開源 Athene-V2 模型，其性能可與 OpenAI 的 GPT4o 相媲美。

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