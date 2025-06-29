特斯拉15年前靠「1車款」上市 現在股價已漲300倍

2010年6月29日特斯拉在納斯達克首次亮相。（取自CNBC）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕15年前，特斯拉在美國納斯達克上市，當時唯一販售的車款是Roadster，17美元的IPO價格相當於現在1.13美元的拆股調整後價格，特斯拉上週五收在323.63美元，漲幅近300倍。如果當時投資特斯拉1萬美元，現在價值相當於近300萬美元。

2010年6月29日特斯拉在納斯達克首次亮相，而投資者押注公司首席執行長馬斯克有能力開發出一系列大眾市場電動車。

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特斯拉成立後的營收幾乎全部來自Roadster，這是一款雙座電動跑車，單次充電續航里程可達236英里。那時候Model S轎車仍處於實驗室階段，距離上市還有兩年。特斯拉在首次公開發行 （IPO） 文件中表示：「Model S 計劃在高端汽車市場展開競爭，其客戶群將比Roadster更加廣泛」。此次公開募股的募股規模為2.26億美元。

馬斯克並不是特斯拉的創始人，但他早期投資特斯拉，並擔任董事長，在2008年初領導董事會反抗創始首席執行長兼發明家馬丁·埃伯哈德 （Martin Eberhard） 後，於2008年10月接任首席執行長。該公司當時是一家實驗性清潔技術新創公司。

如今的特斯拉是美國第8大最有價值的上市公司，去年營收接近1000億美元，市值超過1兆美元。

馬斯克告訴投資者，現在購買和持有特斯拉股票的原因幾乎與向消費者銷售汽車無關。他在去年4月的財報電話會議上表示：「如果有人不相信特斯拉能夠解決自動駕駛問題，我認為他們就不應該投資這家公司」。

馬斯克表示，他希望公司生產的擎天柱人形機器人有一天能夠像《星際大戰》中的R2-D2和C-3PO一樣出色，有朝一日，這可以將特斯拉的市值提升至25兆美元。

不過，在自動駕駛方面，特斯拉目前落後Alphabet Waymo在美國多個市場經營公共自動駕駛計程車服務。特斯拉Robotaxi本月初剛在德州奧斯汀推出了一項非常有限的試點服務，並於週五宣布已完成首次向客戶無人駕駛交付新車。

儘管特斯拉仍然擁有一群狂熱粉絲和大量看漲的分析師，但華爾街對馬斯克的未來願景持懷疑態度，或認為這些願景已經反映在股價中。該股今年已下跌約20%，表現遠遜於美國主要股指，並落後所有大型科技股。

與此同時，特斯拉電動車銷量在2025年一直低迷，由於產品線老化和競爭激烈，尤其是來自成本較低的中國製造商的競爭，第1季汽車收入連續第二年衰退。歐洲汽車製造商協會 （ACEA） 的數據顯示，5月特斯拉在歐洲的新車銷量連續第5個月下滑，而特斯拉最新車型Cyber​​truck在經歷了一系列召回事件後，在美國市場未能獲得顯著的吸引力。

此外，籠罩在特斯拉業務之上的是馬斯克的不可預測性。馬斯克長期以來因在商業上的成功而備受讚譽，透過 PayPal、特斯拉、SpaceX、腦技術新創公司Neuralink和人工智慧公司xAI等實現的成就。

去年，他進軍政治領域，支持川普選總統，2025年頭幾個月，馬斯克率先領導川普總統的政府效率部 （DOGE），大幅縮減聯邦政府規模，並剝離監管機構的資源，包括負責監管其公司的機構，引起許多爭議。

民調數據顯示，馬斯克對川普的口頭和經濟支持、對德國極右翼德國選擇黨的背書，以及在社交網絡X和媒體露面等場合發表的一系列激烈且具有分裂性的言論和姿態，都與特斯拉聲譽的下滑，以及他整體支持率的下降有關。

Brand Finance的數據顯示，特斯拉品牌價值在2024年下跌了26%，這是連續第二年下滑。

馬斯克在華府的正式任期於6月初結束，當時他與川普關係正處於惡化階段。 6月5日，由於川普威脅取消馬斯克旗下公司與政府的合約，圍繞總統支出法案的口水戰進一步升級 ，特斯拉股價應聲下跌14%。馬斯克現在是否有足夠的精力來解決特斯拉的問題，以及即使他能做到，是否會成為公司成長的催化劑，這些都仍然是未知數。

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