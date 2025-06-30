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報稅最後1天！全國約10萬戶未申報 國稅局今加班收件

2025/06/30 07:00

今天是所得稅申報最後1天，各地區國稅局中午及晚上加班收件。（記者鄭琪芳攝）今天是所得稅申報最後1天，各地區國稅局中午及晚上加班收件。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今天是所得稅申報最後一天，根據統計，截至6月26日止，綜所稅已完成申報647萬件，相較去年總申報件數685萬件，還有約38萬戶未申報，若加計過去3日申報案件，估計還有約10萬戶未申報。財政部賦稅署提醒，請尚未報稅的民眾把握最後的時間，國稅局今天中午將加班收件，同時延長收件時間至晚間7點，若採用網路申報（含手機報稅），只要在6月30日晚上12點以前完成申報上傳即可。

根據財政資訊中心統計，截至6月26日止，綜所稅已完成申報647萬件，占去年申報總件數685萬件的94.5%，其中網路申報逾569萬件、稅額試算逾74萬件，兩者合計644萬件，占已完成申報件數的99.5%。營所稅已完成申報則有107.8萬件、占去年總申報件數109萬件的95.7%。

財政部表示，所得稅結算申報至6月30日截止，今天是報稅最後一天，各地區國稅局今天中午持續提供服務，並延長至晚間7點，加班提供收件及所得、扣除額資料查詢服務；民眾若採用網路申報（含手機報稅），只要在6月30日晚上12點以前完成申報上傳即可。

今年手機及網路報稅新增點選下載「稅額估算表」，只要確認資料正確，返回報稅畫面，檢視基本資料及填寫繳（退）稅方式後申報上傳，就能快速完成申報，全程無需使用讀卡機，更不用到國稅局臨櫃申請查詢碼，免出門、免安裝APP，即可輕鬆完成申報。民眾採用手機完成申報，並於抽獎活動個資聲明勾選「同意」，就可參加「手機報稅趣 好禮歡樂送」抽獎活動，總獎金525萬元，名額高達1萬9586名，頭獎5萬元獎金。

財政部提醒，民眾若有應檢附證明文件，應於7月10日前送（寄）戶籍所在地國稅局或就近至任一國稅局所轄分局、稽徵所代收，或至財政部電子申報繳稅服務網的附件上傳系統上傳；採用手機或網路申報者，在結算申報期限（6月30日）內，可直接透過申報系統附件上傳功能上傳。

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