加國「封殺」中國監視器龍頭 勒令停止業務

加拿大政府以國安為由，已下令中國監視器製造商海康威視停止在加國的所有業務。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕加拿大政府以國安為由，已下令中國監視器製造商海康威視停止在加國的所有業務。

加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）在X上的聲明中表示，政府已命令海康威視加拿大公司停止在加拿大的所有業務，並關閉其業務。聲明稱，加拿大政府根據《加拿大投資法》進行審查後認定，海康威視加拿大公司繼續在加拿大開展業務將「損害加拿大國家安全」。

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趙美蘭補充說，審查範圍並不包括海康威視在加拿大境外的附屬業務。政府將禁止政府部門、機構和皇家公司購買或使用海康威視產品。

海康威視過去5年來，被美國指控在新疆涉及對維吾爾族及其他穆斯林族群的人權侵害行為，屢遭美國的制裁與限制。

2021年3月，美國聯邦政府的獨立機構美國聯邦通信委員會（FCC）列出5家中國企業，要求他們的通信產品和服務在美國境內被拆除，其中就包括海康威視，還有華為和中興通訊。

2022年7月，英國議會上院和下院67名議員組成的小組呼籲政府禁止在英國銷售和使用中國海康威視和大華的監控設備。

海康威視2024年底宣布，該公司位於新疆的五家子公司將終止與當地政府的合約維護服務。上述五家公司2023年被美國商務部列入貿易黑名單。

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