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與馬英九一樣！1通電話讓泰國總理支持率雪崩至9.2％

2025/06/29 17:25

泰國民眾上街要求總理辭職。（美聯社）泰國民眾上街要求總理辭職。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）與前柬埔寨領導人韓森，關於兩國邊界爭端的通話內容外洩，造成她領導的聯合政府面臨崩潰，股市跌勢不止，今年已狂瀉2成，數千名民眾聚集曼谷要求貝東塔下台，這場政治危機造成貝東塔支持率暴跌至9.2%，恰巧與2013年馬英九執政時期因政爭支持度跌至9.2%一模一樣。

泰國總理貝東塔面臨執政危機。（美聯社）泰國總理貝東塔面臨執政危機。（美聯社）

泰柬邊防軍5月28日於存在主權爭議的兩國邊界地區爆發衝突，造成一名柬國士兵身亡，柬方已禁止泰國水果蔬菜進口。泰國總理貝東塔為了解決這場衝突，私下致電前柬埔寨總理韓森，並親暱稱呼韓森為「叔叔」，並將處理邊境衝突的泰國東北部陸軍司令，稱為自己的「對手」。

貝東塔的失言風波導致第二大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）6月18日退出執政聯盟，更點燃泰國社會塵封近20年的政治宿怨。還造成泰國股市一路走跌，今年以來跌幅超過2成，股民哀嚎。

6月28日更有數千名抗議人士集中在首都曼谷，據統計，算上其他地區的人，這次事件目前已有約2萬名民眾參加集會，他們揮舞國旗和標語牌，並使用揚聲器批評政府，表達自身訴求要求總理下台。

這場政治危機也造成貝東塔支持率雪崩。根據泰國《民族報》29日披露，Nida Poll 週日（29日）公布今年第二季民調，貝東塔的支持率已從第一季的30.9%，跌至9.20%。

執政黨為泰黨在今年第二季支持率亦從第一季的 28.05%，大幅下降至 11.52%，落後反對黨人民黨和執政聯盟夥伴民族黨。

報導指出，這項民調抽樣調查 2500 名受訪者，所有受訪者年齡均為 18 歲以上，或已達到投票年齡，民調期間為6月19日至25日。

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