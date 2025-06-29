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馬斯克轟川普大而美法案「瘋狂且具破壞性」 網笑：考古題又來了

2025/06/29 16:48

馬斯克痛批川普《大而美法案》「瘋狂且具有破壞性」。馬斯克痛批川普《大而美法案》「瘋狂且具有破壞性」。

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）週六（28日）痛批川普《大而美法案》「瘋狂且具有破壞性」，引發外界關注2人關係是否再度決裂。對此，有PTT網友笑稱「考古題又來了」，也有網友認為這是抄底訊號。

綜合媒體報導，馬斯克28日在社群平台X上發文，抨擊川普推行的《大而美法案》將摧毀美國數百萬個就業機會，並對美國造成巨大的戰略損害。

馬斯克還批評《大而美法案》是「瘋狂且具有破壞性」，一邊給過去的產業施捨，一邊卻嚴重損害了未來的產業，並認為通過《大而美法案》對共和黨而言無異於「政治自殺」。

馬斯克上述言論，讓外界再次聚焦於馬斯克與川普之間愛恨交織的關係。馬斯克上個月才剛辭去川普政府的「政府效率部」首長一職，當時川普還盛讚馬斯克是「我們這個時代最偉大的天才之一」。不料，離開政府後，馬斯克立刻變身成為川普這項標誌性法案的頭號批評者。

儘管兩人後來公開「休戰和好」，馬斯克也為自己「言過其實」的貼文表示後悔，但這次馬斯克在法案表決前夕的猛烈抨擊，無疑讓這段脆弱的和平再次面臨考驗，也讓試圖在7月4日國慶節前通過法案的共和黨參院領袖，面臨巨大壓力。

馬斯克的發文也引發PTT網友熱議，有網友笑稱「考古題又來了」，也有網友認為這是抄底訊號，稱「馬投顧：上次特斯拉沒上車的會員，這次有福了」、「又可以抄底了，謝謝馬爸爸」、「上次我沒膽，這次若暴跌，我一定要買」、「這次別錯過了，先吵架再和好」等。

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