擁牛津、北大學位！中國學霸失業「改當外送員」 1原因讓他自豪

擁有北京大學與牛津大學學位的丁遠昭，改當外送員。（翻攝自微博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國一名擁有北京大學、中國清大與牛津大學等2個碩士學位和博士學位的男子，堪稱學霸，他頂著名校光環，卻因為失業在新加坡當外送員，被稱為「史上最高學歷外送員」，引發網友對學歷與職業選擇的廣泛討論。他自豪表示，「外送是正經工作，能讓我堂堂正正養活自己」。他坦言，「每份工作都差不多」。

綜合外媒報導，這名男子名為丁遠昭，今年40歲，是一名頂尖學霸，他是中國清華化學工程學士、北大能源與資源工程碩士、南洋理工生物學博士、牛津生物多樣性碩士，最後在新加坡國立大學當博士後研究員。

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不過，丁遠昭在2024年未能順利續簽研究員合約，只好開始找工作，沒想到求職不順，遲遲找不到工作，為求溫飽，他先是在新加坡應徵外送員，今年回到中國仍以外送員維生。他說，每天外送時數達11小時，甚至12小時，可賺250元到500元人民幣（台幣1015元至2030元）。據悉，丁1天收入最多達1400元人民幣（台幣5684元）。

近期，中國正逢高考議題，他也拍片為考生打氣。他勉勵考生，「高考成績好壞並非決定一切，考得不好不必悲觀，考得好也不代表未來工作差異很大。像送外送這樣的工作，服務社會、養活自己、付出汗水、獲得回報，是個不錯的選擇。」

影片引來網友熱議，有網友留言說：「真實的世界，殘酷的現實」、「送外賣的門檻挺高，現在都需要博士了？」「所以讀大學的意義在哪裡？」；也有網友表示，「他不是只能送外賣，只是選擇了送外賣」。

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