比DeepSeek還具威脅性 這家中國新創公司竄出

外媒報導，除了DeepSeek之外，還有一家值得關注的中國人工智慧公司：智浦人工智慧 ，可能威脅美國AI主導地位。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國是當前人工智慧領域的領先國家，但如果不立即採取行動，這種優勢將難以維持太久，因為中國正大舉進軍AI領域。除了DeepSeek之外，還有一家值得關注的中國人工智慧公司：智浦人工智慧（Zhipu AI） ，可能威脅美國AI主導地位。

OpenAI表示，雖然許多人可能從未聽說過智浦AI的名字，但這家新創公司準備在「自主人工智慧」領域佔據領先地位，因為該公司已經與幾個中東海灣國家，以及馬來西亞和新加坡等國家建立合作夥伴關係。

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就技術堆疊而言，據說智浦AI已經為政府創建一個生態系統，以專注於AI基礎設施的開發。該公司正與華為合作，為多家政府支持的機構提供自主的LLM（大型語言模型）基礎設施和私人硬體。智浦AI最引人注目的成就之一是其AutoGLM Rumination AI代理，據稱該代理在瀏覽器自動化和推理等任務上可以與多種主流模型相媲美。

據稱，智浦AI已透過政府支援機構獲得超過14億美元的投資，並從沙烏地阿拉伯的Prosperity7 Ventures籌集4億美元，這家新創公司已引起企業投資者的興趣。

該公司與政府的合作表明，中國在人工智慧領域短期內不會退縮，而且中國目前計劃提昇在全球市場的影響力，因此智浦AI、華為等眾多公司都瞄準中東市場，並推出了各自的人工智慧產品。

OpenAI指出，智譜AI和中國政府與國營實體維持密切關係。今年1月，美國商務部將智譜AI列入出口管制實體清單中，禁止該公司採購美國零件。

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