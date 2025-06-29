新光人壽攜手AIFT 揮軍越南打造數位保險生態系

新光人壽與AIFT（AI Financial Technology）簽署策略合作協議，董事長魏寶生（右）與AIFT Enterprise 執行長 （CEO） Michelle Ip（左）合影。（圖由新光人壽提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕為拓展東南亞市場布局，新光人壽今宣布與知名保險科技集團AIFT（AI Financial Technology）簽署策略合作協議，導入AIFT旗下的IXT數位保險平台，共同推動越南數位保險市場發展，期待建構全新的保險生態系，提升客戶創新服務獨特體驗。

新光人壽指出，本次合作緣起於AIFT進駐由金管會成立的金融科技創新園區「FinTechSpace」，雙方透過深度交流與策略規劃，逐步發展形成明確的合作藍圖。

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新光人壽以豐富的實務經驗為基礎，結合AIFT靈活先進的技術平台，可望為越南保險市場注入一股新動能。

新光人壽自2006年即在越南河內設立代表處，掌握在地金融與保險市場發展，而AIFT擁有成熟的數位保險SaaS系統 IXT，結合模組化架構、彈性介接與自動化服務引擎，能快速因應在地市場需求，並強化公司營運效率、提升客戶體驗。

同時，由中華電信越南分公司，擔任資料中心與雲端基礎建設合作夥伴，強化在地化部署與資安能量，確保符合當地機關監理要求，希望透過三方合作，實現「線上與線下整合」的O2O 混合型數位保險服務模式。

越南新光打造一站式數位投保與服務平台，將與越南石油保險公司 （PetroVietnam Insurance, PVI）及多個在地領導品牌保險公司展開合作，瞄準企業團體保險、個人保險與商業險等投保需求，並陸續導入如車險、旅平險、健康險等多元化商品，以強化產險及壽險市場布局。

新光人壽深知海外保險需求與趨勢，也積極面對數位保險轉型浪潮。未來，越南新光也將打造更靈活、貼近市場的在地服務，持續深化數位保險布局，創造東南亞保險市場新格局。#

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