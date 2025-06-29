美自行車產業遭關稅毀滅性打擊 台灣也成受災戶？

外媒指出，美國自行車市場面臨嚴峻考驗。（圖取自歐洲自行車展官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《金融時報》披露，遊說團體 PeopleForBikes 負責人在全球最大自行車展上表示，美國自行車行業面臨關稅和商業不確定性帶來的毀滅性後果，在本世紀末之前復甦的希望渺茫。根據台灣自行車公會統計，去年台灣對美出口自行車占總出口量33%，今年首季美國市場占比也維持在3分之1左右，關稅對競爭力的衝擊備受關切。

PeopleForBikes執行長戴斯（Jenn Dice）在法蘭克福歐洲自行車展上稱，「我們對未來四、五年的前景非常謹慎，許多執行長都表示，在數十年的從業經驗中，從未經歷過像今天這樣的時期」。PeopleForBikes 預測，美國自行車銷量將停滯不前直至2029年，並面臨諸多阻力。

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報導指出，美國每年約售出1250萬輛自行車，其中約90%是進口貨，主要來自亞洲。戴斯表示，儘管美國尚未確定對許多國家的最終關稅水平，但總體經濟不確定性和消費者謹慎態度已經打擊自行車需求。

美國自行車市場在疫情期間經歷蓬勃發展之後，如今面臨連續四年的銷量下滑，當時美國因其規模龐大且自行車擁有量較低，被視為一個關鍵的成長市場。

擁有 Koga、Raleigh 和 Babboe 等品牌的歐洲最大自行車製造商 Accell Group 執行長尼爾森（Jonas Nilsson） 不諱言指出，當時，我們很羡慕美國市場，現在我們因沒有涉足美國市場感到非常幸運。

德國品牌 Canyon Bicycles 和英國摺疊自行車製造商 Brompton 等其他公司，已經縮減了在美國的擴張計劃。Brompton 執行長 Will Butler-Adams 說，美國市場有太多的不確定性，該公司已經擱置在美開設兩家旗艦店的計劃。

Canyon執行長 Nicolas de Ros Wallace 亦稱，已經看到美國的需求正在放緩，公司審查了在美國的成長計劃，並試圖將銷售轉移到其他地方，他強調，「我們調查我們的訂單，並將一些運往美國的產品轉移到其他地區」。

2021 年成立的德國電動自行車製造商 Hepha 執行長 Alex Suchbass 表示，自行車行業的問題完全是自己造成的，源自於繁榮時期「愚蠢的生產過剩」，導致自行車庫存增加，被迫祭出大幅折扣。

巨大5月營收較去年同期減少29%。（法新社）

若以台灣自行車雙雄業績觀察，巨大5月營收50.6億元，較去年同期減少29%；累計前5個月營收276.47億，較去年同期減少8%。美利達5月合併營收19.31億元，年減38%，前5月合併營收120.58億元，年增1%。2家公司今年以來股價都呈現大幅走跌態勢。

對於市場概況，巨大集團董事長劉湧昌日前在股東會表示，目前市場充滿不確定性，雖擺脫前兩年庫存的壓力，消費需求仍待恢復，整體市場短期處逆風。但他強調，巨大集團已深耕全球市場多年，透過多元化的製造基地布局，能展現相較同業更強的彈性與韌性。

美利達則說，歐亞子公司市場持續好轉中，銷售不錯，預期在銷售旺季可消化掉大部分舊庫存，帶動後續新的需求。

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