想贏未來10年？外媒推「2檔怪物級」必買股 台積電上榜

《The Motley Fool》分析師Geoffrey Seiler指出值得持有10年的2檔怪物級股票，分別是台積電（見圖）和亞馬遜。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市面上不乏優質公司可以投資，但若要從中挑出少數頂尖股票，往往不太容易。美國投資媒體《The Motley Fool》的分析師Geoffrey Seiler指出，值得持有10年的2檔怪物級股票，分別是台積電（TSMC）和亞馬遜（Amazon），兩者皆主導各自的利基市場，並正積極布局長期趨勢，為未來數年持續增長鋪路。

1.台積電受惠AI晶片需求持續強勁

分析指出，近來人工智慧（AI）新聞鋪天蓋地，這並非無的放矢。根據數據，AI有望在2030年前為全球GDP貢獻近16兆美元，且AI正以極快速度徹底改變各行各業。各大科技公司正全力將AI技術導入自家產品與服務，深怕錯失良機、落於人後。這直接推動包括輝達（NVIDIA）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、谷歌母公司Alphabet等巨頭，砸下數兆美元興建資料中心，採購高階處理器。

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這正是台積電的強項。作為先進晶片製造領域的龍頭，台積電掌握近9成市占率，帶動營收強勁成長。根據公司管理層說法，來自AI領域的營收預計今年將倍增。市場分析師普遍預估，台積電2026財年的總營收將達到420億美元，年增幅高達16%。更重要的是，台積電的獲利表現也非常亮眼，最新一季每股盈餘（ADR計算）大增53%，達到2.12美元。

部分市場人士擔心高效能AI處理器的需求可能降溫，但目前尚未發生。科技巨頭們仍陷入一場AI軍備競賽，爭相打造最頂尖基礎設施，意味著持續投資新建資料中心，以及用台積電晶片升級既有設備。

2.亞馬遜的雲端運算和廣告業務正在推動成長

雖然輝達等AI概念股吸走不少市場目光，亞馬遜卻是另一個受惠AI熱潮的隱形贏家，主因是旗下的亞馬遜雲端服務（AWS）。AWS目前是全球規模最大的公有雲公司，市占率約30%，遠高於微軟的21%與谷歌的12%。這一點相當關鍵，因為企業對AI服務的需求正迅速攀升，進一步推動AWS的營運表現。

根據高盛（Goldman Sachs）預估，AI需求將帶動全球雲端市場規模在2030年達到2兆美元，而AWS已率先受益。AWS今年首季營收年增17%，達到293億美元，營業利益達115億美元，是亞馬遜電商業務獲利的兩倍。

除了雲端業務，亞馬遜的廣告營收也快速崛起，首季銷售額年增18%，逼近140億美元，已成為公司成長最快的收入來源。市場研究機構eMarketer預測，亞馬遜在美國數位廣告市場的市占率，將從2022年的不足12%，提升至2027年的17%。

分析師總結，儘管近期市場動盪加劇，但這不代表該錯過優質股票。台積電與亞馬遜早已確立各自的領先地位，並持續憑藉競爭優勢超車對手。短期內股價難免波動，但對於眼光放長遠的投資人而言，持有這兩家公司，有望收穫可觀回報。

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