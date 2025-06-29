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野村投信再推主動式ETF 聚焦市值型與靈活選股策略

2025/06/29 14:25

野村投信再推主動式ETF，聚焦市值型與靈活選股策略。（記者張慧雯攝）野村投信再推主動式ETF，聚焦市值型與靈活選股策略。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕今年5月初野村投信推出台灣首檔主動式ETF「野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）」後，野村投信連發出擊，預計7月1日再募集第二檔主動式ETF「野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）」，這也是國內首檔結合市值型主動式ETF，這兩檔主動式ETF到底有何不同?野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，兩檔ETF的選股邏輯、市值導向、追求不同水準的超額報酬，這三點大不同。

第一，選股邏輯不同。他指出，00985A為「市值型主動 ETF」，從台股市值前150大中精選50檔股票；00980A則更類似無市值限制的「無菜單料理」，重彈性與主觀判斷，選股範疇可以涵蓋大中小型股。

第二，單一持股比例上限不同。00985A單一持股上限可達30%，適合重倉台積電等核心權值股；00980A單一持股上限則維持一般10%限制。

第三，追求不同水準的超額報酬。00985A採取指數增益策略，目標是長期累積下每年為投資人爭取2-3%相對於績效比較指標富時臺灣50指數的超額報酬；00980A相對更為積極，目標為長期累積下每年為投資人爭取5-8%相對於績效比較指標台灣加權股價指數的超額報酬。

黃宏治進一步表示，00985A 雖以富時臺灣50為基礎，但並不侷限於原始指數成分股，而是將選股範圍擴大至台股市值前150大，並與野村主動投資池交集後進一步精選，強調「不只追求權值股，也希望在好公司還沒被指數納入前就提前布局，參與成長」。

他舉例，一家散熱產業公司早在2018年即被研究團隊看好，直到2023年市值躍升前150名，且基本面持續轉強，才正式納入投資組合；對比富時臺灣50指數2024年才納入成分股，主動式ETF明顯能提前卡位，也凸顯主動式ETF不同於被動型的最大價值，當越來越多全球資金透過被動產品追蹤台灣大型權值股，若能領先布局、先行買入，在未來成分變動時便有望受益於資金灌注的效應。

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