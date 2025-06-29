低價傾銷害人害己 中國太陽能產業年虧1.7兆迎破產潮

中國太陽能產業產能過剩，價格雪崩，許多企業宣布破產。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國太陽能產業面臨產能過剩，價格雪崩8成，低價傾銷海外慘遭關稅壁壘打擊，掀破產潮。港媒披露，去年中國太陽能產業鏈總虧損高達600億美元（約台幣1.75兆），今年已有50多家供應鏈企業申請破產。

《南華早報》報導，太陽能產業與電動車和鋰電池製造業，並列為中國經濟三大新引擎，如今正面臨雙重打擊，除了國內價格戰和供應過剩導致生產商陷入虧損，各國關稅壁壘也阻礙出口市場。

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由於產業面臨困境，今年SNEC光伏（太陽能）大會暨（上海）展覽會是中國太陽能板製造業規模最大的會議，幾家領先的公司竟因預算緊張等各種原因選擇退出。更引人注目的是，去年在大會發表主題演講的主要生產商隆基綠能和通威的執行長也放棄參加。

數據顯示，中國太陽能產業協會的數據顯示，2024年太陽能板供應鏈各環節的價格，都將從2023年的高峰暴跌60%至80%，全國121家上市太陽能企業中，有39家出現虧損。天合光能董事長高紀凡表示，中國太陽能產業鏈的虧損額高達400億美元，如果算上其他業務，總虧損額將達到600億美元。太陽能板製造商晉能清潔能源科技總經理楊立友坦言，經濟衰退並沒有緩解，且比我們預期的還要深、還要久。

業績欠佳，造成股價大暴跌。中國晶科能源是全球出貨量最大的太陽能板製造商，其股價今年在紐約下跌了近30%，較2022年高峰雪崩60%以上。晶澳太陽能、通威、天合光能、隆基綠能和協鑫等競爭對手的股價，更自2022年以來狂瀉80%。

根據國際能源總署的數據，中國是全球最大的太陽能板生產國，佔據了全球80%的產能，涵蓋從材料加工到最終組裝的各個環節。市場追蹤機構Solarbe的數據顯示，今年已有50多家中國太陽能供應鏈企業申請破產。

除了太陽能產業慘兮兮，協鑫集團董事長朱共山直指，到明年3月，太陽能產業面臨關鍵窗口期，需要深化供給面改革。電動車產業也面臨同樣的困境，因為在大幅降價引發政府譴責後，越來越多的企業倒閉了。

策緯諮詢公司（Trivium China）駐上海的分析師 Cosimo Ries 說，這些都是相當令人印象深刻的行業，但它們無法繼續保持多年來的增長率，超高增長階段已經過去了。

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