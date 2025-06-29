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黃仁勳被讚賣股「時機」很聰明 輝達高層套現近300億元

2025/06/29 14:24

輝達執行長黃仁勳本週開始出售股票，這是自去年9月以來的首次。過去12個月中，輝達高層出售價值超過10億美元（台幣290億元）的公司股票。（歐新社）輝達執行長黃仁勳本週開始出售股票，這是自去年9月以來的首次。過去12個月中，輝達高層出售價值超過10億美元（台幣290億元）的公司股票。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國《金融時報》報導在過去12個月中，輝達內部高層出售價值超過10億美元（台幣290億元）的公司股票，其中包括最近交易量激增下的出脫股票套利，高管利用投資者對人工智慧的熱情來賺錢。

6月，總部位於加州的輝達股價攀升至歷史新高，其股票出售金額超過5億美元。投資者紛紛湧入輝達股票，使其成為全球市值最高的公司，因為他們押注於驅動人工智慧應用的晶片需求龐大。

輝達執行長黃仁勳本週開始出售股票，這是自去年9月以來的首次。

VerityData研究副總裁Ben Silverman表示：「當該股在第1季下跌時，黃仁勳沒有拋售，這真的很聰明（really smart）」。他說：「黃等待股價回到他覺得更適合出售的水平」。

VerityData根據監管文件追蹤內部銷售情況，該公司在一份報告中表示，輝達股價突破150美元，似乎引發黃仁勳的拋售行為。

輝達公司則表示，黃仁勳的所有出售股份都是3月達成的一項預先安排的交易計畫的一部分，該計畫確定出售的價格和觸發日期。黃仁勳仍然持有其在輝達的絕大多數股份。

黃仁勳的減持股票計畫在規定的90天冷靜期剛過後就開始。董事和高層通常會同意這些計劃，以避免內線交易指控。根據該計劃，黃仁勳可以在今年年底前出售最多600萬股股票。以目前的股價，他可望獲利超過9億美元。

根據《富比士》報導，黃仁勳的淨資產估計為1380億美元。輝達的市值在短短幾年內增長4倍，達到3.8兆美元。

輝達的其他一些高階主管也從公司的發展中獲得意外之財。

其中包括長期擔任董事會成員的馬克史蒂文斯 （Mark Stevens），他曾是紅杉資本的執行合夥人，也是輝達最早的投資者之一。 6月2日，他宣布將出售最多400萬股股票，目前價值5.5億美元，目前已售出其中2.88億美元。

輝達全球現場營運執行副總裁普立（Jay Puri）是該公司的資深員工，在該公司工作20年，曾代表黃仁勳前往中國會見官員。週三，他出售價值約2500萬美元的股票。

另外兩名董事會成員考克斯（Tench Coxe）和西韋爾（Brooke Seawell）已開始出售股份，其中Coxe於6月9日出售約1.43億美元，Seawell 月出售約4800萬美元。

考克斯曾任薩特希爾創投公司（Sutter Hill Ventures）董事總經理，也是該公司另一位長期董事會成員，自公司成立之初就加入其中。西韋爾於1997年加入董事會，是創投公司New Enterprise Associates 的合夥人，曾擔任晶片設計軟體公司Synopsys的高階主管。

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