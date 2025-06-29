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中國小米電動休旅YU7預訂量火爆 高盛上調目標價

2025/06/29 13:59

小米首款電動運動型多用途車（SUV）「YU7」本月26日正式發售，引發搶購潮。（示意圖，歐新社）小米首款電動運動型多用途車（SUV）「YU7」本月26日正式發售，引發搶購潮。（示意圖，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕小米首款電動運動型多用途車（SUV）「YU7」本月26日正式發售，引發搶購潮，開賣3分鐘內就收到了20萬筆預訂單，遠超過SU7首日8.8萬輛的預訂量。鑒於小米YU7電動車預訂量超出市場預期，高盛維持小米「買入」評級，並將目標價上調至69港元。

綜合媒體報導，小米26日晚間正式發布公司首款電動SUV「YU7」，並開啟預售，起售價為25.35萬元人民幣（約新台幣102.86萬元）起。

根據小米官方微博公布的數據顯示，YU7在開賣3分鐘內大定（交訂金，即5000元人民幣，約新台幣2.03萬、約定7天內可退）突破20萬台，開賣18小時後，小米YU7鎖單量（已付定金不退）已經突破24萬台，部分車型甚至出現最長等候超過1年才能交車，刷新小米汽車的首秀紀錄。

高盛鑒於小米YU7電動車預訂量超出市場預期，加上預估小米在2024年至2027年收入及淨利潤年複合增長率（CAGR）分別為27%及40%，因此決定將維持小米「買入」評級，並將目標價從原先65港元上調至69港元。

除了高盛外，麥格理也看好小米後市，維持小米「優於大盤」評級，目標價69.32港元。

小米股價27日收在58.98港元，漲幅3.6%。

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