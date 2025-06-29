川普關稅發威？奇異家電洗衣機生產線從中國遷至美國

奇異家電宣布斥資4.9億美元，將洗衣機生產線從中國遷至肯塔基州。奇異家電商標示意圖。（美聯社）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國家電品牌奇異家電（GE Appliances）2016年被中國企業海爾集團收購，在川普和中國展開關稅戰之後，奇異家電26日宣布斥資4.9億美元（約新台幣142.4億元）將洗衣機生產線從中國遷至肯塔基州。

據《美聯社》報導，川普目前對大多數國家的進口產品加徵10％關稅，中國商品則是30％，奇異家電規劃將洗衣機製造業務遷回肯塔基州路易斯維爾的家電園區、創造800個新的工作職缺，屆時奇異家電將成為美國最大的洗衣機製造商。

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奇異家電指出，原本在中國的洗衣／烘乾一體機和超過15款滾筒洗衣機生產線，之後都會轉移到路易斯維爾，並且保證所使用的鋼材幾乎都會來自美國鋼鐵公司。

奇異家電執行長諾蘭（Kevin Nolan）表示，公司在「零距離」業務戰略下決定採取「美國製造」，亦即讓家電盡可能地貼近消費者，這樣子的做法相當符合當前的經濟和政策環境。

肯塔基州民主黨籍州長畢什爾（Andy Beshear），先前曾批評過川普的關稅政策，但他對於奇異家電返回美國相當歡迎，畢什爾相信在奇異家電之後會有越來越多的家電業者回歸美國。

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