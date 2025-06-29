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公司前總監被爆包養200正妹 小米闢謠：只是食堂切菜工 已被開除

2025/06/29 11:23

前小米總監馮德兵近日被爆出婚外情醜聞。（示意圖，路透）前小米總監馮德兵近日被爆出婚外情醜聞。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕小米集團「前總監」馮德兵日前被爆出婚外情醜聞，內容涉及超過200位女性的包養合約，成為近日網路焦點。對此，小米也發文澄清，稱馮德兵只是小米食堂切菜工，從未擔任小米公司任何總監職位，且馮德兵因曠工原因，在其入職2個月後就被公司開除。

馮德兵手機中疑留有大量與多名女子的合影。（圖翻攝自微博）馮德兵手機中疑留有大量與多名女子的合影。（圖翻攝自微博）

綜合媒體報導，馮德兵妻子近日爆料，指控丈夫與大批年輕女子甚至是女學生簽署包養合約，內容涉及包括出勤規範與每月支付金額，例如要求陪伴72小時並支付高達100萬元人民幣（約405萬元新台幣）的「感謝費」，其他像是SM細節、無套性交等也都寫在合約內，嚴謹程度堪比法律文書，在微博掀起討論。

對此，小米集團公關部總經理王化27日在微博發文回應，指網傳的「小米前總監」馮德兵，經公司核實，該人曾於2016年9月入職小米食堂，崗位為切配（切菜），由於曠工原因同年11月被開除，其短暫的工作時間內從未擔任小米公司任何總監職位。

王化發文一出，引發網友熱議，有網友表示，「切菜這個職位實在有些繃不住」、「一個切菜工就能包養200個，小米工資這麼高嘛？」、「真相讓人窒息，也確實讓人反思，一個食堂切菜工人居然有兩百個的財富。這也難怪有些人覺得這是總監，這下切菜總監了」、「果然出門在外，身份都是自己給的切菜工也可說自己是總監！哈哈哈哈哈哈」等。

對於有網友提到馮德兵與小米創辦人雷軍有合影，王化稱，從那張合照可以看出正是9年前小米總參辦公樓下的食堂一角，並表示雷總是個很友善的人，常常和員工、米粉合照，難道以後要對合照的人做政審背調嗎？

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