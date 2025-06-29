危害國安！ 加拿大勒令中國監視器廠商海康威視停業

加拿大勒令中國監視器業者海康威視停止在加國的所有業務。圖為海康威視監視器。（路透）

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大出於國家安全考慮，勒令中國企業海康威視停止在加國的所有業務，海康威視號稱是全球最大的監視器製造商，2014年起在加拿大營運子公司。

據加媒《環球新聞》報導，加拿大工業部長趙美蘭（Mélanie Joly）表示，政府依照《加拿大投資法》（Investment Canada Act）對海康威視展開了國安審查，過程中查閱了情報部門提供的證據。

請繼續往下閱讀...

趙美蘭指出，政府最終得出結論，亦即若繼續允許海康威視在加拿大營運，將會危害到國家安全。據了解，海康威視及子公司在美國、澳洲、英國都受到制裁，其中一部分原因是該業者為中國提供專門使用在新疆地區的監視器，壓迫當地人權。

目前尚不清楚加拿大對海康威視進行國安審查的原因，《加拿大投資法》允許當局調查任何可能危害國安的外國企業，並勒令構成風險的公司離開。

海康威視強烈反對加拿大的做法，批評這缺乏事實根據、程序公正和透明度。海康威視指出，加國並沒有考慮到他們的網路安全技術等優點，而是以母公司的國籍來下決定，這無疑顯示出對中企的不合理偏見，以及地緣政治陷入緊張局勢。

不過，趙美蘭除了下令讓海康威視加拿大子公司關門外，還會要求加拿大聯邦政府、各地方部門、機構和國企不使用、不購買海康威視的設備，並且對目前所使用的監視器展開檢查，藉此確保沒有海康威視的產品。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法