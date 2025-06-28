1檔股票押注整個半導體業 美媒稱台積電是最好選擇

全球多數晶片都由台積電代工生產，台積電擁有強大的定價權。隨著晶片股再次上漲，其股價似乎有望進一步上漲。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕過去幾週，晶片股的表現明顯優於大盤，半導體公司的需求持續高漲，這種勢頭絲毫沒有減弱的跡象，來自超大規模資料中心營運商和其他資料中心公司的訂單更是強勁。美媒moneymorning報導，如果投資人想用一檔股票押注整個行業，那麼台積電就是最好的選擇。

報導指出為什麼台積電（TSM） 股票能夠大獲成功的原因，首先是輝達、超微、博通以及當前蓬勃發展的其他半導體公司都是無晶圓廠公司，這意味著他們將製造業務外包，並且主要為半導體設計公司。所有這些晶片都由台積電生產，台積電擁有強大的定價權。隨著晶片股再次上漲，台積電的股價似乎有望進一步上漲。

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如果晶片股的漲勢將持續下去，那麼沒有其他股票能比台積電給投資人投以如此廣泛的信心和曝光度。

此外，與目前大多數其他半導體股票相比，台積電的股價也非常便宜。該股的本益比僅29倍，預期本益比僅23.7倍。

相比之下，輝達股票的本益比超過50倍，預期本益比超過36倍。AVGO股票的本益比更高，為101倍，預期本益比41倍。

分析師預計台積電未來幾年的年銷售額成長率將接近20%，高於博通同期預期的19%左右的年收入成長率。如果晶片股的漲勢持續超出預期，那麼台積電上漲潛力將會非常巨大。

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