海外旅行危險「禁區」 專家列竟將台灣入列

富比世（Forbes）報導，現在的海外旅行風險因素更加複雜，「旅行更加危險」。專家建議不宜將中東等海灣國家列入旅遊的清單。（路透示意圖）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著全球貿易戰、烏俄戰亂和中東戰事持續，世界旅遊是否比過去更加的危險？富比世（Forbes）報導，現在的海外旅行風險因素更加複雜，「旅行更加危險了」。甚至有專家建議不宜將中東海灣國家，以及包括中國和台灣等列入旅遊清單。

Medjet是一家針對旅客醫療運輸和安全計劃公司，其首席營運長約翰·戈貝爾斯 （John Gobbels） 表示，現在有些中東目的地不該列入旅遊清單。他建議避開海灣國家，包括阿曼、阿聯酋、卡達和巴林。顯然，以色列和伊朗在任何衝突期間都是「禁區」。

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戈貝爾斯也擔心台灣和中國之間爆發衝突。他稱，「如果那裡的情況惡化，遊客可能需要改道前往香港。」

伊朗、俄羅斯和海地等四級（美國旅遊警戒分級）「禁止旅行」國家也是禁區，但埃及等三級地區值得密切關注。戈貝爾斯警告，「即使是二級國家也有四級區域」，他並提到了印度與巴基斯坦的邊境地區的危險性。

但旅遊的危險到什麼程度呢？世界旅遊保護組織美洲區安全總監弗蘭克哈里森（Frank Harrison）表示，過去，許多目的地都存在一些特定的、眾所周知的風險，過去遊客可以做好準備，但「如今，風險因素更加複雜了」。

提供旅遊保障和保險方案的Squaremouth調查顯示，近一半（47%）的旅客預計今年的航班延誤和中斷情況將比往年更加嚴重，這表明在夏季旺季來臨之前，旅客的擔憂情緒日益加重。Squaremouth發言人稱， 「日益增長的不可預測性，加劇了旅客的焦慮」。

最新的全球救援2025年夏季旅客安全和情緒調查發現，超過80%的旅客表示，他們「非常擔心」（28%）或「有點擔心」（55%），不穩定因素仍可能影響2025年底前的旅行。

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