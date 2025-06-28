3分鐘接獲20萬筆電動車訂單 這家手機製造商嚇壞比亞迪、特斯拉

小米在社群媒體上發布消息，自周四開售以來，YU7在一小時內就已收到超過28.9萬份預訂單。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國小米公司表示，最新款電動車在3分鐘內就收到了20萬筆預訂單，威脅到比亞迪、特斯拉和其他在中國激烈競爭的汽車製造商的地位。

小米股價創下歷史新高，該集團在香港上市的股票週五開盤後上漲8%，達到61.45港元，隨後回吐漲幅，收盤上漲3.6%。

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小米最初是一家智慧型手機製造商，但後來擴展到其他電子產品，包括電動車，並於週四啟動了其YU7運動型多用途汽車的預訂。

這款最新電動車售價25.35萬元人民幣，將與特斯拉Model Y直接競爭。這款車的推出正值中國汽車製造商的關鍵時刻。儘管純電動車和插電式混合動力車的銷量正在超越傳統燃油汽車，但技術的快速發展和激烈的競爭正給汽車製造商及其供應商的財務狀況帶來巨大壓力。

小米在社群媒體上發布消息稱，自周四開售以來，YU7在一小時內就已收到超過28.9萬份預訂單。估計YU7未來的月銷量約為6萬至8萬輛。





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