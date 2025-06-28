世界先進估下半年溫和成長 新加坡廠進度可望提前

晶圓代工廠世界先進（5347）今天舉行家庭日活動，董事長方略指出，雖然上半年有挑戰，公司仍健康成長，展望下半年，客戶需求加溫，已看到一些急單出現。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠世界先進（5347）今天舉行家庭日活動，董事長方略指出，雖然上半年有挑戰，公司仍健康成長，展望下半年，客戶需求加溫，已看到一些急單出現，即使新台幣升值，營運還是可溫和成長。

方略表示，川普上任後，上演百天大驚奇，包括對等關稅、半導體關稅等政策，增添產業的不確定性，這對上半年要正確的預測相當具挑戰。有的客戶因應關稅而提前備貨，目前公司上半年依產出與美金計算是健康成長。

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展望下半年，方略表示，雖然仍有對等關稅、半導體關稅等不確定因素，但這些影響變數看起來已逐漸鈍化，客戶有積極下單傾向，以美金計價或新台幣升值預估，世界先進下半年仍將可繼續成長。

方略也坦言，今年以來，新台幣升值12%，對營收、毛利率與營業利益率的影響都避不了，這會在第二季財報反映出，包括業外的匯率影響項目。

方略並透露，最近有一些急單進來，汽車、工業、消費性產品皆有，其中，以工業類的產品最強。整體而言 ，客戶巳回到季節性需求，顯示政策影響可控 ，2025年下半年可望出現傳統旺季效應，若車電庫存回到正常水位，客戶就會積極下單。

針對新加坡廠12吋廠進度，方略表示，目前工程進展順利，部分進度甚至超前，今年第四季機台設備會開始進駐，預計2026 年下半年送樣，2027 年第一季量產的進度不變，甚至有機會提前。

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