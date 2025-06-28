微軟被酸自研晶片無法與輝達並論 延後半年推出也遜色

新報告指出，微軟花費數年時間設計自己的AI晶片產品推遲了6個月推出。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管微軟花費數年時間設計自己的AI（人工智慧）晶片，但首款自主研發的晶片產品卻被推遲6個月。根據The Information報導，即使微軟新晶片最終在2026年推出，其性能也將無法與輝達的Blackwell晶片相提並論。

新報告稱，微軟的晶片研發時間比預期要長得多，這將擴大與輝達Blackwell在性能上的差距，使得他們在晶片投入生產時更加缺乏競爭力。

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這款代號為Braga的晶片至少被推遲了六個月，量產將推遲到明年。據報道引述內部消息人士稱，該晶片「預計性能將遠不及輝達去年推出的旗艦產品Blackwell晶片」。

根據報道，微軟自2019年以來一直在研發晶片，並於2023 年發布了Maia 100。這款128核心Arm CPU 預計將於 2024 年初應用於資料中心。可惜的是，這款晶片主要用於內部測試，而非實際使用。據報導，微軟內部人士聲稱，該晶片並未用於支援微軟的任何AI服務。

據報導，微軟正在幕後研發三款晶片，分別名為Braga、Braga-R和Clea，計畫分別於2025年、2026年和2027年部署到資料中心。 Braga的延遲令人懷疑微軟能否實現這一雄心勃勃的發布目標。這三款晶片都是專為推理設計。

在快速發展的人工智慧領域，這對微軟來說是一個巨大的打擊，該公司原本計劃今年在其資料中心部署這款晶片。該專案人員將意外的設計變更、人員配置限制以及高流動率歸咎於延遲。

微軟、Google、亞馬遜等公司都在努力開發內部晶片，以減少對輝達的依賴。但輝達仍然是該領域的行業領導者， 輝達執行長似乎對這些競爭對手絲毫不會感到不安。

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