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美對等關稅談判期限將至 Hello Taiwan奔走華府：為台灣爭取更大空間

2025/06/28 14:40

Hello Taiwan執行長江明信與美國參議院共和黨籍多數黨領袖圖恩（John Thune）。（Hello Taiwan提供）Hello Taiwan執行長江明信與美國參議院共和黨籍多數黨領袖圖恩（John Thune）。（Hello Taiwan提供）

吳孟峰／核稿編輯

〔記者方瑋立／綜合報導〕美國國會挺台聲浪持續升溫，跨黨派力挺台灣已成為華府政治主流。隨著美方對等關稅寬限期即將在7月初到期，長期關注台美關係的民間外交組織「Hello Taiwan」團隊本（6）月奔走國會山莊，密集拜會參、眾2院多位重量級議員，為台灣在國際空間、經貿合作及國防安全等議題爭取更多支持。

Hello Taiwan說，美國與近30國的對等關稅談判接近完成，台灣也名列其中，相關協議有望近期公布。在與議員會晤時，他們也提出Starlink衛星服務未及於台灣、NASA名錄分類不利等問題，呼籲美方協助台灣獲得公平待遇。

在會晤議員中，Hello Taiwan舉例，民主黨籍伊利諾州聯邦眾議員索倫森（Eric Sorensen）是美國國會的新生代議員之一，自首任任期開始便積極支持台灣。他在美國眾議院軍事委員會一場關於印太安全挑戰的聽證會上，對國防部官員表達對台灣的堅定聲援，並強調「台灣既是民主政體以及戰略盟友」，指出「台灣的未來與美國利益息息相關」，並示警加徵關稅可能對台灣造成的經濟衝擊，被台灣媒體形容為「定心丸」。

Hello Taiwan執行長江明信會晤美國伊利諾州民主黨籍眾議員索倫森（Eric Sorensen）。（Hello Taiwan提供）Hello Taiwan執行長江明信會晤美國伊利諾州民主黨籍眾議員索倫森（Eric Sorensen）。（Hello Taiwan提供）

Hello Taiwan續指，羅德島州民主黨籍眾議員艾莫（Gabe Amo） 曾在家鄉參與「台灣日」活動，對台灣文化熟悉，當選眾議員後在Hello Taiwan誠摯邀請下加入國會台灣連線，六月中隨跨黨派訪團首度訪台，與賴清德總統、副總統蕭美琴會晤。

他們也指出，參院共和黨籍多數黨領袖圖恩（John Thune） 長期對台友好，曾支持對台提供約48億美元防務與人道援助方案，並在國會演講強調捍衛台灣符合美國國家利益。此次拜會過程中，有超過一半議員表達有意願年內訪台，未來也將持續與國會保持溝通，推動台美在國防、經貿及國際空間議題上持續合作。

他們強調，該組織長期以凝聚國際支持台灣為使命，奉行跨黨派合作原則，獲得美國朝野廣泛認同，透過一次次拜會與交流，證明民間力量可以成為官方外交的有力補充。

Hello Taiwan說，這不僅是爭取台灣國際地位，也是為了守護全球民主價值與自由秩序而努力，唯有政府與民間攜手，才能讓台灣的聲音響徹國際舞台，讓自由民主的價值更加穩固。

Hello Taiwan執行長江明信會晤美國羅德島州民主黨籍眾議員艾莫（中，Gabe Amo）。（Hello Taiwan提供）Hello Taiwan執行長江明信會晤美國羅德島州民主黨籍眾議員艾莫（中，Gabe Amo）。（Hello Taiwan提供）

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