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大潤發將改名大全聯！台東分店PO「畢業照」：初心不變

2025/06/28 12:54

大潤發台東店PO出全體員工的畢業照。（圖擷取自臉書）大潤發台東店PO出全體員工的畢業照。（圖擷取自臉書）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全聯福利中心2022年併購大潤發，歷經3年的規劃與整合，全聯今天宣佈8月1日起，大潤發全面升級成為「大全聯」，對此大潤發台東店日前PO出全體員工的合照，指出將於7月份舉辦歡送活動，邀請曾經來過、打過工、走過這裡的你，一起來說聲「再見」，一同珍藏這份感動。

大潤發台東店在臉書PO出全體員工在大潤發台東分店前的合照，文中指出，台東大潤發 感謝有你，1999年8月，大潤發台東店與這座城市攜手出發，陪伴大家走過26個年頭。從學生時期的第一份打工、到全家週末逛街的溫馨時光，這裡，藏著屬於我們的共同記憶。

粉專直言，隨著時間推進，我們即將走入歷史，但那段笑聲與回憶，會永遠留在彼此心中。如果你也有與大潤發的照片或故事，歡迎留言分享，讓我們一起回味這段時光，大潤發歡送會 Coming Soon！我們將於7月份舉辦歡送活動，邀請曾經來過、打過工、走過這裡的你，一起來說聲「再見」，一同珍藏這份感動。

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