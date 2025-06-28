台灣稅率出爐？川普關稅暫緩期倒數 他說「這時」要通知了

美國高額對等關稅90天暫緩期預定7月9日屆滿。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國高額對等關稅90天暫緩期預定7月9日屆滿，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）週四（26日）表示，白宮即將與10個主要貿易夥伴達成協議。週五（27日）美國總統川普（Donald Trump）則表示，已接近與多國達成協議，也正和其他國家談，但無法和每個國家都達成協議，將在未來一週左右，寄信告知其他國家將面臨的關稅稅率。

綜合媒體報導，另外，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）透露，目前共與18個國家進行協商，最快可望在9月1日前完成談判。

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今年4月，川普宣布對等關稅措施引發全球金融市場動盪，但他隨後宣布90天暫緩期，期間僅實施10%對等關稅，對此各國把握時間與美談判，盼暫緩期屆滿後，能適用較低稅率。

貝森特近日表示，政府可能會給各國更多時間協商，延後原定的自動恢復徵稅的期限。在本週五的一場訪問中，貝森特說與貿易夥伴的談判「可能會在勞動節（9月1日）前完成」，並補充：「在華盛頓，事情從來不會提早完成。」

《福斯財經新聞網》則報導，貝森特說，已有部分國家主動接洽，內容頗具誠意。他表示，美國目前聚焦18個重要貿易夥伴，如果能在其中10到12國達成協議，加上其他約20個關鍵合作對象，相信有機會在勞動節前完成大部分談判。

川普則是週五在白宮舉行記者會時被問及，90天暫緩期將至，是否有國家快和美國達成協議？他回應表示：「我們大概和4、5個國家談好了，但我們有兩百個以上的貿易對象。」

而針對關稅期限問題，川普則說：「我們想怎麼做就怎麼做。」、「我們可以延長期限，也可以縮短。我比較想縮短。我甚至想直接寄信給所有人，說：『恭喜，你們要付25%的稅了。』」

川普還說，美國正處於與部分國家達成協議的過程中，未來一週左右，其他國家將會收到一封信，載明它們出口商品現在所面臨的關稅，「我們就是會直接告訴他們要付多少錢。」

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