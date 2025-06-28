晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

國際油價本週崩慘了！創兩年來最大週跌幅

2025/06/28 09:02

國際油價週五（27日）小幅上漲。（法新資料照）國際油價週五（27日）小幅上漲。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週五（27日）小幅上漲，午盤一度崩跌至負值區域後止跌回升，此前有報導稱在OPEC+計劃在8月增產，但本週原油期貨價格仍大跌約12%，創2023年3月以來最大週跌幅。

布蘭特原油期貨上漲4美分或0.1%，收每桶67.77美元。

美國紐約西德州中級原油期貨價格上漲28美分或0.4%，收每桶65.52美元。

《路透》報導，OPEC+（石油輸出國組織及盟友）的4位代表稱，該組織計劃8月增產41.1萬桶，比照7月既定的增產規模。價格期貨集團高級市場分析師弗林（Phil Flynn）在談到午盤油價下跌時表示：「OPEC增產的消息出爐後，油價暴跌。」

6月13日，以色列襲擊伊朗核設施引發了為期12天的戰爭。在戰爭期間，布蘭特原油價格一度上漲至每桶80美元以上，但在美國總統川普宣布伊朗與以色列停火後，價格跌至每桶67美元。

Rystad分析師沙赫（Janiv Shah）表示：「隨著市場回歸基本面驅動，市場幾乎完全擺脫近一週前的地緣政治風險溢價的影響。」

弗林表示，未來幾個月需求將增加的預期支撐了週五原油價格。

PVM Oil Associates分析師瓦爾加（Tamas Varga）則表示，週五稍早，數份石油庫存報告顯示，中質餾分油庫存大降，這也支撐了油價。

美週三公布官方數據，顯示上週原油庫存和燃料庫存均下降，係因煉油活動和需求上升。

同時，週四的數據顯示，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特衛普交易中心（ARA）煉油和倉儲中心的獨立持有的柴油庫存降至1年多以來的最低水準，而新加坡的中質餾分油庫存則因淨出口逐週攀升而下降。

此外，分析師表示，由於以伊衝突爆發前伊朗石油進口加速，且獨立煉油廠的需求回暖，中國6月伊朗石油進口量激增。

根據報導，中國是全球最大的石油進口國，也是伊朗原油的最大買家。船舶追蹤機構Vortexa的數據顯示，6月1日至20日，中國每日購買了超過180萬桶伊朗原油，創下歷史新高。

石油公司貝克休斯（Baker Hughes）表示，美國石油和天然氣鑽井平台數量（未來產量的早期指標）連續第4個月下降，至2021年10月以來的最低水準。本週石油鑽井平台數量減少了6座至432座，這也是2021年10月以來的最低水準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財