國際油價本週崩慘了！創兩年來最大週跌幅

國際油價週五（27日）小幅上漲。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週五（27日）小幅上漲，午盤一度崩跌至負值區域後止跌回升，此前有報導稱在OPEC+計劃在8月增產，但本週原油期貨價格仍大跌約12%，創2023年3月以來最大週跌幅。

布蘭特原油期貨上漲4美分或0.1%，收每桶67.77美元。

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美國紐約西德州中級原油期貨價格上漲28美分或0.4%，收每桶65.52美元。

《路透》報導，OPEC+（石油輸出國組織及盟友）的4位代表稱，該組織計劃8月增產41.1萬桶，比照7月既定的增產規模。價格期貨集團高級市場分析師弗林（Phil Flynn）在談到午盤油價下跌時表示：「OPEC增產的消息出爐後，油價暴跌。」

6月13日，以色列襲擊伊朗核設施引發了為期12天的戰爭。在戰爭期間，布蘭特原油價格一度上漲至每桶80美元以上，但在美國總統川普宣布伊朗與以色列停火後，價格跌至每桶67美元。

Rystad分析師沙赫（Janiv Shah）表示：「隨著市場回歸基本面驅動，市場幾乎完全擺脫近一週前的地緣政治風險溢價的影響。」

弗林表示，未來幾個月需求將增加的預期支撐了週五原油價格。

PVM Oil Associates分析師瓦爾加（Tamas Varga）則表示，週五稍早，數份石油庫存報告顯示，中質餾分油庫存大降，這也支撐了油價。

美週三公布官方數據，顯示上週原油庫存和燃料庫存均下降，係因煉油活動和需求上升。

同時，週四的數據顯示，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特衛普交易中心（ARA）煉油和倉儲中心的獨立持有的柴油庫存降至1年多以來的最低水準，而新加坡的中質餾分油庫存則因淨出口逐週攀升而下降。

此外，分析師表示，由於以伊衝突爆發前伊朗石油進口加速，且獨立煉油廠的需求回暖，中國6月伊朗石油進口量激增。

根據報導，中國是全球最大的石油進口國，也是伊朗原油的最大買家。船舶追蹤機構Vortexa的數據顯示，6月1日至20日，中國每日購買了超過180萬桶伊朗原油，創下歷史新高。

石油公司貝克休斯（Baker Hughes）表示，美國石油和天然氣鑽井平台數量（未來產量的早期指標）連續第4個月下降，至2021年10月以來的最低水準。本週石油鑽井平台數量減少了6座至432座，這也是2021年10月以來的最低水準。

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