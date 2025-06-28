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黃金大跌慘寫近1個月低點！週線連2黑

2025/06/28 08:43

週五（27日）黃金價格下跌。（彭博資料照）週五（27日）黃金價格下跌。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週五（27日）黃金價格下跌，觸及近1個月低點，本週週線再度收黑，因美國和中國宣布已簽署貿易協議，削弱黃金作為避險工具的光芒。

紐約黃金期貨下跌1.8%，報每盎司3287.60美元；黃金現貨價下跌1.5%，報每盎司3377.17美元，稍早一度跌2%至5月29日以來最低水準。

《路透》報導，黃金週線連2黑，本週共下跌2.8%。RJO Futures 資深市場策略師帕維洛尼斯（Daniel Pavilonis）說：「地緣政治和緩為投資者提供了開始獲利的機會。」

美中簽署貿易協議後，市場對美國將獲得稀土出口感到樂觀，這個因素帶動全球股市勁揚。另中東局勢方面，以色列和伊朗之間的停火協議還在持續，儘管剛開始曾有零星的交火。

另外週五美國公布，5月消費者支出意外下滑，反映之前被關稅激出的提前購買退燒，同時，5月的個人消費支出（PCE）通膨增幅仍保持溫和。

數據公布後，交易員升高聯準會（Fed）降息預期，如今預估今年將降息3次，最有可能從9月開始。

帕維洛尼斯認為，通膨數據溫和卻未帶動黃金漲勢，最主要是因為地緣政治方面的消息正面。

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