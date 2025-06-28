川普終止美加貿易談判！標普那指創新高 台積電ADR漲逾2％

週五美股上漲。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕華爾街股市週五延續漲勢，儘管美國總統川普因加拿大對美國科技公司徵收數位稅而終止與加國的貿易談判，讓股市縮減漲幅，道瓊收盤仍上漲1%、432點，標普500和那斯達克指數均上漲0.52%，創下新高，費城半導體指數小漲0.06%，台積電ADR漲幅達2.04%，收在228.57美元。

綜合外媒報導，川普28日批評加拿大向美國科技公司徵收數位服務稅，美國立即終止雙方所有貿易談判，並將在7天內告知加拿大所需支付的關稅稅率。此外，美國商務部長盧特尼克26日晚間表示，中美之間已敲定貿易框架協議，他補充，川普政府預計很快就會與10個主要貿易夥伴達成協議。而美國財政部長貝森特表示，美政府與18個主要貿易夥伴的貿易協定，預計在9月1日勞動節假期前完成。

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在標普500指數的11個主要板塊中，非必需消費品漲幅最大，能源股表現落後。晶片製造商美光科技樂觀的預測重振投資人對人工智慧相關股票的信心，輝達上漲1.76%，其成為全球最有價值的公司後，市值接近4兆美元。亞馬遜上漲2.85%，蘋果上漲0.04%，特斯拉下跌1.43%，微軟跌0.3%，Alphabet漲幅2.20%，Meta漲1.04%。

道瓊工業指數上漲432.43點或1.00%，收在43819.27點。

標準普爾500指數上漲32.05點或0.52%，收在6173.07點。

那斯達克指數上漲105.55點或0.52%，收在20273.46點。

費城半導體指數上漲3.529點或0.06%，收在5544.988點。

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