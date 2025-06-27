隆銘綠能：支票退票事件 純屬資金調度技術性問題

隆銘綠能澄清支票退票事件：純屬資金調度技術性問題，強調未違約。

（資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕針對外界關注的支票退票事件，隆銘綠能（3018）（27）日發出正式聲明，說明此次事件為資金調度時間不足所致，強調支票屬履約擔保性質，並非實際債務支付，事件對公司整體財務與營運無重大影響。

證交所今天公告，隆銘綠能因發生存款不足的金融機構退票情事，自6月30日起，上市有價證券列為變更交易方法，意即打入全額交割，並採行分盤集合競價方式。

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隆銘綠能指出，事件起於6月27日上午接獲合作金庫銀行信義分行通知，宏昇營造股份有限公司（下稱宏昇公司）突襲性提示該公司先前為「桃園機場聯外捷運A14車站水電、環控工程」專案開立的兩張擔保支票，金額分別為新台幣8,664萬元與1億830萬元。該公司表示，因未收到事先通知，資金調度時間不足，導致帳戶資金未能即時到位而發生退票。

隆銘強調，這兩張支票為合約中履約與預付款擔保用途，並非債務還款，性質屬擔保票據。公司亦未有任何違約行為，施工現場從未中斷，也未曾撤場，仍持續派工並參與由宏昇主導的相關會議。

針對工程爭議部分，隆銘表示自2022年12月21日簽約以來，部分施作條件尚待釐清，已透過存證信函正式請求宏昇改善，但尚未獲妥善回應。對於宏昇公司未經協調即提示支票的行為，隆銘認為有違合作精神，並已主動聯繫對方，盼以換票方式提供新擔保支票，並呼籲儘速召開協調會議，釐清責任與後續履約方式。

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