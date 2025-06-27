央行人事異動！曹體仁升經研處長、吳懿娟調任國庫局長

中央銀行今日發布人事異動，經濟研究處處長吳懿娟調任國庫局局長，空出的經研處處長一職則由副處長曹體仁升任。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日發布人事異動！因國庫局局長賀陪真即將於7月16日屆齡退休，央行理監事聯席會議核定由經濟研究處處長吳懿娟調任，空出的經研處處長一職則由副處長曹體仁升任。

國庫局新任局長吳懿娟，現年63歲，台灣大學商學系畢業、商學研究所碩士、美國愛荷華州立大學經濟學研究所博士，1987年中央銀行行員乙等特考及格，1999年6月15日進央行服務，歷任經濟研究處副研究員、研究員、研究員兼科長、副處長、參事兼經濟研究處副處長等職務，2021年1月16日調升經濟研究處處長；任事積極負責，熟稔總體經濟、貨幣政策與經濟金融研究，具備經營管理及行政領導能力。

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升任經研處處長的曹體仁，現年48歲，政治大學財務管理學系畢業、中央大學財務金融研究所碩士、美國紐約市立大學經濟學研究所博士，2012年3月15日進央行服務，歷任外匯局副研究員、研究員、行務委員等職務，2021年7月16日調任經濟研究處副處長；任事積極負責，熟稔總體經濟、貨幣政策、經濟金融研究與國際金融業務，具備經營管理及行政領導能力。

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