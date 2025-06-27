日本晶片國家隊怎追上台積？季辛格認了：不具備這能力很難

英特爾前執行長季辛格。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾前CEO季辛格（Pat Gelsinger）近期訪日，他表示，日本半導體國家隊Rapidus 需要做一些差異化的事情，才能在競爭激烈的先進半導體市場脫穎而出。Rapidus 若試圖趕上台積電而沒有飛躍的技術能力，「這是一條非常艱難的道路」。Rapidus 社長小池淳義（Atsuyoshi Koike）則說，我們不打算跟台積電正面交鋒，Rapidus 不會以台積電超大規模生產為目標。

《日本時報》27日報導，季辛格目前是 Playground Global 的合夥人，這是一家位於加州的風險投資公司，專注於投資深度科技新創公司。Playground近期率團參訪日本企業，並在東京舉行記者會。

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季辛格表示，Playground 熱衷於協助日本晶片相關公司獲得競爭優勢，並強調深化美日科技連結的重要性。他說，鑑於日本企業在晶片行業的材料、封裝和設備方面佔有相當大的市佔，與日本企業合作為Playground投資的初創企業提供了機會。

被問及 Rapidus 成為領先晶片製造商的潛力時，季辛格先是誇讚日本將 Rapidus 推向市場所做的努力，隨後話鋒一轉稱，Rapidus 需要一些基本的差異化技術，如果他們試圖趕上執行良好的台積電，而沒有一些飛躍的技術能力，「我們認為這是一條非常艱難的道路」。

Rapidus 社長小池淳義則回應，Rapidus不打算與台積電正面交鋒，因為 Rapidus 不會以超大規模生產為目標，那是台積電的商業模式。

一些客戶希望獲得專門針對其需求量身定制的先進晶片，而不是大規模生產的通用晶片，因此 Rapidus 將專注於與他們密切合作以實現所需的晶片。

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