晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

全聯挺台灣 20年公益捐款逾32億元

2025/06/27 21:44

全聯福利中心董事長林敏雄（中）和夫人藍毓文（左4）實踐「公益挺台灣」。（全聯提供）全聯福利中心董事長林敏雄（中）和夫人藍毓文（左4）實踐「公益挺台灣」。（全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全聯福利中心董事長林敏雄不只打造全民超市，更讓全聯成為最有溫度的「公益賣場」，過去近20年來，從企業自身盈餘累計公益捐款超過32億元，實踐「公益挺台灣」。

全聯福利中心自2016年陸續成立全聯慶祥慈善事業基金會、全聯佩樺圓夢社會福利基金會、大安森林公園之友基金會及全聯善美的文化藝術基金會4大基金會，力行「通路即公益」，從社會面、環境面、公益面等不同面向，善盡通路力量與社會責任，將公益推動至台灣每一個角落。

2006年成立的慶祥慈善事業基金會，20年來深耕「急難救助」、「物資銀行」與「企業志工」三大核心領域，至今已投入超過19億元、累計服務超過382萬人次，陪伴無數面臨生活困境的家庭走過難關。

2014年起開辦的「急難救助專案」，除全台門市外，還可透過深入花蓮、新竹、嘉義、屏東等偏鄉的4台行動超市車及離島據點收件，讓有需要的民眾能就近求助，並針對3個月內發生急難事件者，發放超過3.8萬張愛心福利卡，可於全聯門市採購基本生活用品，累計支持超過5.4萬戶家庭，開辦至今捐贈金額超過7億元。

佩樺圓夢社會福利基金會則深耕弱勢兒少關懷領域，累積投入公益總金額突破3.2億元，2013年起結合全台地方社福機構與偏鄉學校，共同推動「愛心育苗計畫」，以「助養」、「助學」與「圓夢」三大主軸，聚焦於生活照顧、教育資源與夢想啟發等面向，累計支持超過230間社福單位、160所偏鄉學校，陪伴逾43萬名弱勢兒少走過成長階段。

2014年並成立的大安森林公園之友基金會，以打造生態公園為核心宗旨，將企業盈餘轉化為都市生態與市民生活品質的提升動能，串聯產官學民，推動都市生態化、自然復育與環境教育，將大安森林公園從蚊蟲防治、樹木修剪、建置螢火蟲生態池、增設活水飛輪到生態公廁改建，注入全新活力，打造城市永續生態典範，迄今投入超過4億元。

截至2024年，大安森林公園已成為超過1200種生物的棲息地，更是都會城市成功復育螢火蟲的全球首例，每年4~5月舉辦螢火蟲季生態導覽，2025年創下超過3萬人次參與紀錄，拉近休閒生活與生態環境教育之間的距離。

2015年則成立「全聯善美的文化藝術基金會」，隔年正式接手國立傳統藝術中心經營權，積極投入宜蘭傳藝園區的營運與文化創新，以策展、演藝、駐園與工藝等多元方式推廣傳統文化，同時推動「一校一傳藝」系列計畫，鼓勵傳統表演與工藝社團走入園區，創造青年學習與表現的舞台。

園區中的「傳藝工坊」也發展為匯聚職人精神的實作據點，整合全台各地工藝職人、人間國寶，推出「接班人好手路」系列展演與教學活動，讓技藝不只被看見，更能繼續傳承一代一代的文化記憶。

10年來善美的文化藝術基金會投入約5億元，策劃超過1.2萬場表演與1萬場體驗課程，支持近8400位傳統藝術工作者登上舞台，吸引逾700萬人次入園及參與。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財