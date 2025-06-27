全聯挺台灣 20年公益捐款逾32億元

全聯福利中心董事長林敏雄（中）和夫人藍毓文（左4）實踐「公益挺台灣」。（全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全聯福利中心董事長林敏雄不只打造全民超市，更讓全聯成為最有溫度的「公益賣場」，過去近20年來，從企業自身盈餘累計公益捐款超過32億元，實踐「公益挺台灣」。

全聯福利中心自2016年陸續成立全聯慶祥慈善事業基金會、全聯佩樺圓夢社會福利基金會、大安森林公園之友基金會及全聯善美的文化藝術基金會4大基金會，力行「通路即公益」，從社會面、環境面、公益面等不同面向，善盡通路力量與社會責任，將公益推動至台灣每一個角落。

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2006年成立的慶祥慈善事業基金會，20年來深耕「急難救助」、「物資銀行」與「企業志工」三大核心領域，至今已投入超過19億元、累計服務超過382萬人次，陪伴無數面臨生活困境的家庭走過難關。

2014年起開辦的「急難救助專案」，除全台門市外，還可透過深入花蓮、新竹、嘉義、屏東等偏鄉的4台行動超市車及離島據點收件，讓有需要的民眾能就近求助，並針對3個月內發生急難事件者，發放超過3.8萬張愛心福利卡，可於全聯門市採購基本生活用品，累計支持超過5.4萬戶家庭，開辦至今捐贈金額超過7億元。

佩樺圓夢社會福利基金會則深耕弱勢兒少關懷領域，累積投入公益總金額突破3.2億元，2013年起結合全台地方社福機構與偏鄉學校，共同推動「愛心育苗計畫」，以「助養」、「助學」與「圓夢」三大主軸，聚焦於生活照顧、教育資源與夢想啟發等面向，累計支持超過230間社福單位、160所偏鄉學校，陪伴逾43萬名弱勢兒少走過成長階段。

2014年並成立的大安森林公園之友基金會，以打造生態公園為核心宗旨，將企業盈餘轉化為都市生態與市民生活品質的提升動能，串聯產官學民，推動都市生態化、自然復育與環境教育，將大安森林公園從蚊蟲防治、樹木修剪、建置螢火蟲生態池、增設活水飛輪到生態公廁改建，注入全新活力，打造城市永續生態典範，迄今投入超過4億元。

截至2024年，大安森林公園已成為超過1200種生物的棲息地，更是都會城市成功復育螢火蟲的全球首例，每年4~5月舉辦螢火蟲季生態導覽，2025年創下超過3萬人次參與紀錄，拉近休閒生活與生態環境教育之間的距離。

2015年則成立「全聯善美的文化藝術基金會」，隔年正式接手國立傳統藝術中心經營權，積極投入宜蘭傳藝園區的營運與文化創新，以策展、演藝、駐園與工藝等多元方式推廣傳統文化，同時推動「一校一傳藝」系列計畫，鼓勵傳統表演與工藝社團走入園區，創造青年學習與表現的舞台。

園區中的「傳藝工坊」也發展為匯聚職人精神的實作據點，整合全台各地工藝職人、人間國寶，推出「接班人好手路」系列展演與教學活動，讓技藝不只被看見，更能繼續傳承一代一代的文化記憶。

10年來善美的文化藝術基金會投入約5億元，策劃超過1.2萬場表演與1萬場體驗課程，支持近8400位傳統藝術工作者登上舞台，吸引逾700萬人次入園及參與。

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