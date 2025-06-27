敏感訊息被北京看光光！德國封殺DeepSeek

DeepSeek遭德國點名涉嫌違反歐盟個資規範，將德國用戶資料非法傳送至中國。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI 新創DeepSeek遭德國點名涉嫌違反歐盟個資規範，將德國用戶資料非法傳送至中國。柏林資料保護專員坎普 （Meike Kamp） 致函蘋果公司與 Google，要求2公司將 DeepSeek 從德國的 App Store 與 Google Play 下架。此措施一旦落實，可能為歐盟全面封殺DeepSeek鋪平道路。

綜合路透及CNBC報導，柏林資料保護專員坎普 （Meike Kamp）27日在一份聲明中表示，DeepSeek非法將用戶的個人資料傳輸到中國，已要求蘋果以及Google，把DeepSeek從該國的應用程式商店中移除。

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坎普說，DeepSeek 無法向提供令人信服的證據，證明德國用戶的數據在中國受到的保護程度與歐盟相當，而且中國政府對境內企業掌握的個資具有「廣泛存取權」，這引發了高度資安與隱私風險。

坎普強調， 早在 5 月已正式要求 DeepSeek 調整作業模式、遵守歐盟對非歐盟資料轉移的合規機制，或主動下架 App，該公司至今未配合。

坎普稱，蘋果公司與 Google這兩家美國科技巨頭，現在必須迅速審查該請求，並決定是否在德國封鎖 DeepSeek。

專精 AI 與資料法的英國律師 Matt Holman 指出，一旦德國啟動下架行動，其他國家監管單位很可能跟進，進一步擴大到整個歐盟，甚至英國市場。

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