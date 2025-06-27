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離島用電補貼累積逾千億 台電爭取經部每年常態性補貼

2025/06/27 21:03

台電累虧上看4600億元。（記者林菁樺攝）台電累虧上看4600億元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電今天（27日）舉行股東會，由於今年累虧上看4600億元，台電董事長曾文生會後受訪表示，優惠電價等政策性負擔造成的虧損，都開始回歸各主管機關，最新爭取離島用電補貼由經濟部支應，希望未來常態編列，每年約60億元。

曾文生指出，離島用電補貼過去台電補貼累積超過千億元，經濟部也將爭行政院補貼，預計2026年開始編列，每年約60億元左右；至於過去累積的千億元，曾文生說明，國會過去也有相關討論，希望行政院能考慮編列補貼台電。

目前韌性條例特別預算4100億元，其中，1000億元編列給台電，但立法院尚未決定；外界關切若撥補又落空，曾文生回應「希望有好結果」，一定會再向行政院持續爭取。

小股東關切台電核四轉型計畫，曾文生表示，計畫未獲核定，核四目前是封存狀態，若要轉型、空間重新利用，就要進行許多溝通工作，而目前電源開發、電網強韌是很重要的工作，會先把這些工作擺在前面。

至於財務是否為推動核四轉型關鍵，他坦言，確實要待台電財務狀況改善，且轉型牽涉土地法相關規範，也須繼續研究。

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