台南與歐盟深化合作 經貿、文化與人權交流新篇章

台南市長黃偉哲致贈劍獅掛飾給歐洲經貿辦事處處長谷力哲。（台南市政府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner），今（27）日首度訪問台南以及拜會市長黃偉哲，雙方就台南與歐盟間的經貿合作、文化交流，以及民主與人權的價值深入交換意見，會後谷力哲也到台南新總圖參訪「台南人權月」展覽，了解台南與台灣人權歷史與推動進程。

歐洲經貿辦事處處長谷力哲（右4）參訪「台南人權月」展覽。（圖由台南市府提供）

谷力哲表示，此行是他首次正式訪問台南，同時參訪「台南人權月」展覽，能夠認識台灣人權歷史。他認為，台南與歐盟是志同道合的夥伴，歐洲經貿辦事處會全力支持、深化雙向的經貿交流與文化互動。他也對台南公共外交成果表示肯定，目前台南有60個締盟城市，希望國際有更多地方看見、聽見台灣的聲音。

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黃偉哲則提到，台南目前擁有南科園區，已有許多歐洲企業落腳設廠，且台南芒果與芭樂也剛通過檢驗可以進入歐盟市場，十分期待未來在高科技產業與基礎農業上，台南與歐盟都能有更多合作，攜手共創經濟繁榮。

黃偉哲並表示，台南作為台灣第1個城市，去年剛度過「臺南400」，擁有豐厚歷史文化。在歷史文化保存上，歐盟有許多值得學習、交流之處，也期待能夠促進年輕世代間的互動與學術交流，台南與歐洲維持深厚友誼。

「台南人權月」展覽自5月17日至7月3日於台南市立圖書館新總館展出，主題為「每一道磷光都是獨特的署名」，展區包含白色校園事件、人權音樂創作、溪北政治案件等，透過歷史回顧與展覽藝術的交織，彰顯人權如同陽光般不可或缺。

歐洲經貿辦事處（European Economic and Trade Office in Taiwan, EETO）自2003年成立以來，持續推動歐盟與台灣在多元政策領域的合作，並與公民社會、智庫及學術界維繫良好關係。近年來，歐洲議會更通過多項決議，強調歐盟對台海和平穩定的支持與承諾。

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